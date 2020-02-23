"Воздействие стресса": в МВФ предупредили о серьезных последствиях коронавируса

Коронавирус негативно скажется на мировой экономике / Фото pixabay.com

В МВФ считают нецелесообразным ожидать скорой ликвидации последствий нового коронавируса для мировой экономики.

Об этом сообщила Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и глав центробанков стран "двадцатки" (G20) в Саудовской Аравии, пишет сайт организации в воскресенье, 23 февраля.

Глава МВФ напомнила о том, что фонд в январе прогнозировал повышение темпов роста мирового ВВП с 2,9% в прошлом году до 3,3% в нынешнем.

"Прогнозируемое экономическое восстановление, однако, носит хрупкий характер и зависит от нормализации условий в странах с находящимися под воздействием стресса и неэффективными экономиками", - продолжила Георгиева.

По словам чиновницы, даже если вирус будет быстро купирован, это все равно скажется на экономическом росте во всем мире и в Китае.

Также Георгиева предложила Китаю помощь от МВФ за счет средств, предназначенных для ликвидации последствий крупных катастроф.

"Обострение торговых отношений срезало 0,6% мирового ВВП. Ключевое значение теперь имеет переход от торгового перемирия к торговому миру", - сказала Георгиева.

Также она подчеркнула важность площадки G20 для обеспечения стабильности мировой экономики.

Коронавирус

Ранее Главред писал, что по состоянию на утро воскресенья, 23 февраля, от китайского коронавируса Covid-19 успешно вылечились 23858 человек. В то же время умерли 2360 человек. Всего за время распространения вируса заболело шокирующеее количество человек - 77661. Больше всего заражений произошло на материковой части Китая – 76290. Еще 634 человека заразились на круизном лайнере Diamond Princess, что находится у берегов Японии.

Также напомним, в то же время, в МОЗ Украины заверили, что по состоянию на воскресенье, 23 февраля, в нашей стране не зарегистрировано ни одного лабораторно подтвержденного случая заражения опасным вирусом из Китая.