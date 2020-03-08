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Новый скачек курса доллара: у Зеленского озвучили тревожный прогноз

8 марта 2020, 02:30

Олег Устенко оценил возможность повышения курса до 27 гривен за доллар.

доллар, курс доллара
Олег Устенко оценил возможность повышения курса доллара / Фото УНИАН

Советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко, комментируя ситуацию на валютном рынке, заявил о том, что Национальный банк является независимым в своей политике.

"Что происходит с долларом и курсовой политикой это не по адресу (к президенту, - ред.). Главу Национального банка назначает Верховная Рада по представлению президента. Однако нынешний глава Нацбанка Я.Смолий был назначен не так давно поэтому его контракт еще продолжается", - рассказал он в интервью Ukrlife.tv.

По его словам, если инициировать вопрос об отставке руководства Нацбанка, необходимо понимать, что тем самым происходит вмешательство в независимую политику Нацбанка.

"В моем понимании очень много было сделано ошибок со стороны Национального банка. Абсолютно недопустимым было держать учетную ставку на уровне 18%, когда инфляция резко снижалась. Они настолько боялись инфляции, что на уровне инфляции в 8% держали ставку в 18%, а логично было бы ее держать на уровне 10-12%. Они (руководство Национального банка, - ред.) пересматривают свою политику и идут на резкое смягчение. Они идут на то, что учетная ставка снижается. При этом они достаточно активно стерилизуют рынок – выкупают с рынка излишки валюты, закачивая их в золотовалютный резерв, который находится на уровне 25 млрд долларов", - говорит эксперт.

Читайте такжеДоллар по 30 гривен: эксперт объяснил расклад на валютном рынкеВ то же время он считает, что не видит серьезных курсовых рисков как минимум на протяжении текущего года.

"Резервы (золотовалютные, - ред.) 25 млрд долларов. Если даже есть Международного валютного фонда (поддержка, - ред.), или нет МВФ, есть притоки прямых иностранных инвестиций или нету... Даже если предположить, что все замерло, никаких притоков валюты в нашу страну нет и Минфин не может одалживать деньги при таком раскладе и резерве в 25 млрд долларов наши потребности по возврату внешних кредитов порядка 5 млрд долларов. Добавьте туда дефицит счета текущих операций, который по максимум может составлять порядка 5 млрд долларов. Потребность в валюте – 10 млрд долларов, золотовалютных резервов – 25 млрд долларов", - подчеркнул экономист.

Вместе с тем он утверждает, что не выступает за то, чтобы "особо трогать золотовалютный резерв, но если уж совсем все плохо, то можно идти на их уменьшение".

"Проблема в том, что как только ты залез в золотовалютные резервы, ты рискуешь тем, что они быстро уменьшаться. Это вопрос о том, на сколько ты согласен держать курс и насколько велика паника. Но, в принципе, каких-то колоссальных вызовов я не вижу. Я вижу, что здесь все в пределах регулированности. Пусть в ручном режиме, но регулированность можно обеспечить. У Национального банка есть достаточный запас прочности. А любые колебания (курса гривны, - ред.) плюс-минус 10%, я считаю, что это в рамках допустимого", - пояснил эксперт.

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Он также ответил на вопрос о возможном скачке курса до 27 гривен за доллар.

"Я думаю, это было бы логично. Если есть смягчение монетарной политики, если будешь накачивать экономику деньгами, было бы логично ожидать движения ближе к 27 на конец текущего года", - добавил Устенко.

Напомним, ранее Олег Устенко объяснил, почему торговлю с РФ уже не восстановить.

Олег Устенко курс гривни курс доллара
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