Как коронавирус повлияет на экономику: эксперты оценили возможный ущерб

Пандемия коронавируса существенно повлияет на мировую экономику / Фото pixabay.com

Эксперты проанализировали четыре возможных варианта влияния эпидемии коронавируса на мировую экономику. Все они свидетельствуют о том, что вирус из Китая не пройдет бесследно – будет отличаться только степень последствий.

Первый сценарий развития событий предусматривает быстрое восстановление. Если Китай возьмет эпидемию коронавируса под контроль и возобновит производство до второго квартала, то страна потеряет лишь 0,7% ВВП, а по итогам года – это будет почти незаметно, пишет Bloomberg. Стоит отметить, что на данный момент Китай столкнулся не только с сокращением собственного производства, но и с падением заказов из-за рубежа.

Второй сценарий, который рассмотрели эксперты, предусматривает ограниченное воздействие вируса. Если коронавирус повлияет на страны лишь частично, то мировой рост ВВП замедлится до 2,3%. Подобная ситуация будет наблюдаться и в отдельных странах мира: в Китае прогнозируется замедление ВВП на 1,5%; в Японии – на 1%; в Германии – на 1,2; в России – на 0,9%.

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Широкое распространение эпидемии – это третий вариант. В этом случае прогнозируется значительное, но не пандемическое распространение коронавируса. Китай потеряет меньше других стран – 2% роста ВВП. А вот еврозона и Россия гарантированно свалятся в рецессию. Эксперты прогнозируют некритический спад производства или замедление темпов экономического роста.

Самые негативные последствия будет иметь пандемия, то есть распространения коронавируса во всем мире. В этом случае рост мирового ВВП скатится к нулевой отметке. Больше всего пострадают экономики стран Восточной Европы, а Россия потеряет почти 5% роста в сравнении с базовым прогнозом на 2020 год. Китай и США потеряют 2,4% роста ВВП.

Напомним, ученые из Австралийского национального университета смоделировали семь сценариев влияния эпидемии китайского коронавируса COVID-19. В соответствии с одним из сценариев, глобальные потери ВВП могут достигать 9 триллионов долларов США, а число погибших превысит 68 миллионов.