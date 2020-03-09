В МВФ шокировали прогнозом из-за распространения жуткого коронавируса

В МВФ рассказали о влиянии коронавируса на мировую экономику / BBC

В МВФ оценили риски мировой экономике в связи с распространением опасного китайского коронавируса, который бушует по миру с декабря прошлого года, и уже даже добрался до территории Украины.

"Кризис в области здравоохранения будет иметь значительные экономические последствия, найдет отражение в связанных со спросом и предложением потрясениях, которые отличаются от прошлых кризисов", - отметила Гита Гопинат, говорится на сайте МВФ в понедельник, 9 марта.

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По мнению чиновницы, во время эпидемии следует вести целенаправленную политику для поддержки экономики, которая хранила бы незыблемую сеть экономических и финансовых отношений между работниками и предприятиями, кредиторами и заемщиками, а также поставщиками и конечными пользователями, чтобы можно было восстановить активность.

Также в МВФ отмечают, что правительства стран не должны "допустить, чтобы временный кризис нанес непоправимый вред людям и предприятиям в результате потери рабочих мест и банкротств".

"Гуманитарные последствия вспышки COVID-19 растут тревожными темпами, и болезнь распространяется во все большем количестве стран", - констатирует главный экономист фонда.

Первоочередной задачей она называет "сохранение людей невредимыми и здоровыми".

Напомним, ранее сообщалось о том, что Украина пока не получит 5,5 млрд долларов от МВФ: сроки получения нового транша пока не определены, а переговоры относительно нового кредита затягиваются в связи со сменой правительства.

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