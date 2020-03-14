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"Не можем себе позволить": в НБУ прикрылись коронавирусом в вопросе МВФ

14 марта 2020, 10:56

На мировых рынках наблюдается сильная турбулентность.

Украина не может отказаться от МВФ
Украина не может отказаться от МВФ / Reuters

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом критически важно. По словам главы Национального банка Украины Якова Смолия, сейчас на мировых рынках наблюдается сильная турбулентность.

"Наша страна не может себе позволить дальнейшее промедление в сегодняшних условиях все более сложного доступа на международные рынки капитала в год пиковых долговых выплат. Я рад, что новое правительство подтвердило сохранение курса на продолжение начатых реформ и сотрудничества с МВФ", – заявил Смолий на встрече с послами и временно поверенными в делах стран "Большой семерки" – Великобритании, Италии, Канады, Германии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Японии – и Европейского союза сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

При этом он указал, что эффект от пандемии китайского коронавируса на экономику Украины "до сих пор ограничен и имеет нейтральное влияние, однако в будущем она может почувствовать определенное влияние".

Предполагается, что пандемия может привести к рецессии мировой экономики и замедлении украинской. Таким образом решение НБУ снизить учетную ставку с 11% до 10% должно поддержать украинскую экономику в этот период.

Как ранее сообщал Главред, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что транши МВФ Украине больше не понадобятся после выполнения намеченной трехлетней программы финансирования.

НБУ МВФ китайский коронавирус Яков Смолий новости Украины
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