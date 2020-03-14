"Не можем себе позволить": в НБУ прикрылись коронавирусом в вопросе МВФ

Украина не может отказаться от МВФ / Reuters

Сотрудничество Украины с Международным валютным фондом критически важно. По словам главы Национального банка Украины Якова Смолия, сейчас на мировых рынках наблюдается сильная турбулентность.

"Наша страна не может себе позволить дальнейшее промедление в сегодняшних условиях все более сложного доступа на международные рынки капитала в год пиковых долговых выплат. Я рад, что новое правительство подтвердило сохранение курса на продолжение начатых реформ и сотрудничества с МВФ", – заявил Смолий на встрече с послами и временно поверенными в делах стран "Большой семерки" – Великобритании, Италии, Канады, Германии, Соединенных Штатов Америки, Франции, Японии – и Европейского союза сообщает пресс-служба НБУ в Facebook.

При этом он указал, что эффект от пандемии китайского коронавируса на экономику Украины "до сих пор ограничен и имеет нейтральное влияние, однако в будущем она может почувствовать определенное влияние".

Предполагается, что пандемия может привести к рецессии мировой экономики и замедлении украинской. Таким образом решение НБУ снизить учетную ставку с 11% до 10% должно поддержать украинскую экономику в этот период.

Как ранее сообщал Главред, министр финансов Оксана Маркарова заявила, что транши МВФ Украине больше не понадобятся после выполнения намеченной трехлетней программы финансирования.