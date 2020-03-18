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Из-за коронавируса ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты

18 марта 2020, 11:19

Все валютообменные операции банк будет проводить через мобильное приложение Privat24, веб версию Приват24 и терминалы самообслуживания.

доллары
Купить наличные доллары в Украине становится не так и просто / Reuters

Украинцы паникуют – из-за объявленного в стране карантина наши соотечественники ринулись скупать валюту. Курс доллара в обменниках 18 марта поднялся почти до 29 гривен за один "зеленый". Причем наличных долларов на всех желающих может уже и не хватить.

В Нацбанке объясняют, что из-за прекращения авиаперевозок и закрытия границ заветные "зеленые бумажки" доставляются в Украину с задержкой. ПриватБанк уже пошел на радикальные  меры - приостановил покупку и продажу наличной валюты и перевел ее в онлайн. При этом наличная гривня в кассах и банкоматах есть.

"С 18 марта ПриватБанк будет проводить валютообменные операции для клиентов физических лиц в безналичном формате через мобильный банк Privat24, веб версию Приват24 и сеть терминалов самообслуживания", – говорится в сообщении на сайте банка.

Данная мера вынужденная и временная. Она будет действовать на период карантина из-за коронавируса и до возобновления международного авиасообщения и поставок в Украину валютных банкнот из-за рубежа.

При этом получить наличную валюту в кассах ПриватБанка могут без ограничений владельцы валютных депозитов, срок действия которых завершается. Для этого нужно сделать предварительный заказ.

Напомним, эксперты прогнозировали, что объявленный в Украине карантин из-за коронавируса может спровоцировать резкий скачок курса доллара.  Управляющий партнер Capital Times Эрик Найман также дал пугающий прогноз относительно курса гривни. По его словам, может сложиться ситуация, при которой девальвация гривни хотя бы до 30 грн/долл будет даже благом для Украины. 

Приватбанк курс доллара валюта новости Украины
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