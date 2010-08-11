Минагрополитики хочет ввести квоты на экспорт зерна

Крупнейшие зерноторговые компании страны приняли решение предложить правительству ввести полный запрет на экспорт пшеницы из Украины, передает ТСН. Во вторник, 10 августа, президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Владимир Клименко сообщил, что такой запрет позволит остановить резкий рост цен на пшеницу (за последние два месяца – на 300-400 грн/т) и избежать повышения цен на хлеб, подчеркнув, что экспортеры будут выполнять решение правительства. Зернотрейдеры заинтересованы в введении временного запрета, так как это позволит им рассчитывать на автоматическую ликвидацию контрактов с контрагентами в связи с форс-мажорными обстоятельствами. Многие участники рынка в июне заключили контракты по слишком низким ценам и теперь не могут выполнить свои обязательства. Минагрополитики не поддержало идею УЗА. «На встрече со мной представители зерновой ассоциации выступили с инициативой запрета на экспорт пшеницы. Я считаю такую меру неэффективной и предложил им рассмотреть вариант квотирования экспорта»,– рассказал министр агрополитики Николай Присяжнюк. По его словам, стороны пришли к согласию и сегодня вопрос введения квот на экспорт всех видов зерновых будет рассмотрен в Кабмине. Квотирование позволит Украине сохранить присутствие на мировом рынке зерна, поможет избежать «надуманного» ажиотажа и подорожания хлеба, уточнил Присяжнюк: «С помощью постановлений правительство сможет гибко увеличивать или уменьшать размер квот, отменять их в зависимости от ситуации». Большинство компаний зернотрейдеров выступают против квотирования. «В Украине не отлажен механизм распределения квот, к тому же это ограничивает конкуренцию среди зернотрейдеров – на рынок выходит не торговец с товаром, а торговец с квотой»,– заявил менеджер одной из крупнейших зернотрейдерских компаний. Рынок отреагирует на введение экспортных квот снижением цен на зерновые, полагают участники рынка. Каким оно будет, станет ясно после того, как будут названы объемы квот, установленные правительством, говорит гендиректор компании «Волары» Юрий Гордейчук: «По опыту прошлых лет можно сказать, что в течение первых же недель цены на внутреннем рынке «откатятся» назад в среднем на 10-15%». Напомним, из-за неблагоприятных погодных условий Минагрополитики снизило прогноз урожая зерновых в нынешнем году с 42 млн т до 40-40,8 млн т.