Экономист оценил, нужен ли Украине карантин из-за коронавируса

Виктор Суслов высказался о введении жесткого карантина в Украине / УНИАН

Объявленные в Украине карантинные меры, которые затрагивают экономику, являются чрезмерными и такими, которые будут иметь долговременные негативные последствия. Такое мнение высказал заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов.

По его мнению, некоторые меры, которые являются избыточными, можно было бы отменить уже сейчас. В этом случае на восстановление экономики понадобилось бы меньше времени.

"Смотрите на Беларусь, где нет карантинных мероприятий, на Британию, где сосредоточились на защите только людей, входящих в группы риска, на трезвую Швецию и вообще Скандинавию, где, похоже, короновирус вообще не уважают и даже игнорируют. Поэтому украинская экономика опомнится, когда мы все, включая власть, сможем выйти из ситуации массового психоза", - сказал Суслов во время чата на Главреде.

Он также заявил, что введение чрезвычайного положения является неоправданным шагом.

"Потому что в условиях чрезвычайного положения полностью ограничиваются права и свободы граждан, права местного самоуправления, а фактическая власть в полном объеме оказывается в руках исполнительной власти в Украине", - отметил Суслов.

При этом, по его словам, уровень нашей исполнительной власти "весьма невысок, очень много некомпетентных людей".

"И я думаю, что при введении чрезвычайного положения объем проблем (экономических и других) будет намного больше, чем сейчас. Потому Украине нужно избегать осуществления такого шага и передачи власти в руки некомпетентных людей. А то будет, как с транспортом в Киеве", - резюмировал эксперт.

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Напомним, 20 марта из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19 по территории Украины Кабинет министров принял решение об установлении режима чрезвычайной ситуации в городе Киеве, а также Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. Кроме того, 21 марта режим ЧС был введен в Донецкой области и на Харьковщине.