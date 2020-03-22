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Украинцев ждет скачок цен из-за коронавируса и падения гривны: что подорожает

22 марта 2020, 18:57

В Украине - продуктовая паника, говорят эксперты.

продукты, подорожание
В Украине - продуктовая паника, говорят эксперты / fakty.ictv.ua

В Украине в ближайшее время стоимость ряда продуктов может подскочить из-за девальвации гривны на фоне эпидемии коронавируса.

Как рассказали в пресс-службе Украинского клуба аграрного бизнеса, в результате девальвации отечественной валюты цены на импортную агропродукцию в ближайшее время, вероятно, могут вырасти и потерять конкурентоспособность на украинском рынке.

При этом первыми отреагируют на изменения курса цитрусовые и бананы.

Эксперты напомнили, что 96% всей замороженной рыбы на украинском рынке импортного происхождения, также Украина закупает за рубежом 83% заменителей табака, 79% табачного сырья, 80% спирта этилового, 39% вина и 27% шоколада.

В УКАБ прогнозируют, что потребители начнут искать более приемлемые по цене альтернативы, что даст перспективы отечественным производителям семян, вина, фруктов, овощей и других продуктов.

При этом в соцсетях покупатели уже обратили внимание на рост цен за последнее время. Например, цена лимонов с 25 гривен подскочила до 76 грн., гречка подорожала с 34 грн. до 50 грн., свежие огурцы ранее стоили 60 грн., а теперь - 93 гривны за кило.

Читайте также"Через одного идиот": киевляне устроили ад в магазинах из-за ужесточения карантинаВ аналитическом отчете рынка Шувар, являющегося индикатором цен по Украине, сообщили о подорожании свеклы (плюс 6,14%, до 4-5 гривен), корня имбиря (почти на 90%, до 140-150 гривен), картофеля (на 7,59%, до 7,5-9,5 гривен за килограмм), помидоров (на 17,38%, до 35-50 гривен), лука (на 13,5%, до 12-13 гривен), лука салатного (на 50%, до 20-25 гривен), чеснока (почти на 12%, до 90-100 гривен).

Как отметил глава Ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко, на цены повлияли курс гривны и продуктовая паника: "Но все же "вина" курса в повышении цен — 5%, а паники — 95%".

Он рассказал, что резкие ценовые колебания начались с 18 марта, при этом цены на гречку выросли за четыре дня на 22%.

"Причин несколько. Во-первых, у нас в прошлом году был достаточно невысокие урожай по этой культуре, поэтому мы уже в конца лета начали импортировать гречку, большие объемы заходили из России. Там сейчас тоже пошел рост цен на 15-20%, и торговцами занялась Антимонопольная служба. Во-вторых, сказался ценовой ажиотаж — люди запасаются гречкой и этим пользуются продавцы", — цитирует Дорошенко Strana.ua.

Вместе с тем он считает, что падение курса гривны не сильно сказалось на росте цен, что добавило от силы пару процентов: "Решающей будет следующая неделя. Если курс закрепится на отметке 27,5 гривен и вырастет до 28 гривен, можно ожидать роста цен на многие продукты питания в пределах 5%".

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Он добавил, что в условиях паники продавцы попросту не могут пройти мимо возможности повысить цены и заработать на ажиотажном спросе. Который может оказаться непродолжительным. Люди закупятся на оставшиеся деньги, а когда смогут снова пополнить продуктовые запасы — неясно, ведь многие ушли в отпуска за свой счет.

Напомним, ранее сообщалось, в Украине резко выросли цены на "противовирусные" овощи и продукты пчеловодства.

коронавирус рост цен курс гривни
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