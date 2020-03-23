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Из-за коронавируса НБУ предлагает отказаться от налички

23 марта 2020, 08:50

Наличные деньги потенциально могут быть носителем вируса COVID-19.

кошелек, кредитка
Все выплаты предлагают проводить по безналу / Фото pixabay.com

Чтобы снизить риски распространения опасного китайского коронавируса COVID-19 Национальный банк Украины предлагает перевести все выплаты зарплат, пенсий, субсидий в безналичную форму.

"Как вы уже знаете, наличные потенциально могут быть носителем вируса, а поездки для получения заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат – могут подвергать вас опасности", - сообщает пресс-служба регулятора.

В связи с этим НБУ обращается к Кабинету министров и органам местного самоуправления с предложением перевести все организации, предприятия, а также физических лиц - получателей денежной помощи на получение заработных плат, пенсий, социальных выплат, субсидий и других денежных выплат и субвенций исключительно в безналичной форме на банковские счета с открытыми для них банковскими карточками.

Напомним, из-за коронавируса ПриватБанк приостановил покупку и продажу наличной валюты. Все валютообменные операции банк будет проводить через мобильное приложение Privat24, веб версию Приват24 и терминалы самообслуживания.

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Напомним, ранее ученые из США провели новые исследования и выяснили, сколько времени жизнеспособен на разных поверхностях коронавирус COVID-19. Выяснилось, что уханьский вирус остается заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхности – несколько дней. В свою очередь, Главред разобрался, как сделать антисептик своими руками

НБУ коронавирус пенсия зарплата субсидия безналичный расчет новости Украины
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