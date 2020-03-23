Здравствуй, 2008-й: пандемия коронавируса "бросила" мировую экономику на дно

Мировая экономика из-за коронавируса рухнула / Фото pixabay.com

Уханськая зараза под названием коронавирус Covid-19 не только убивает людей, но и разрушает целые экономики. И этот ущерб от этого ужаса уже настолько велик, что многие эксперты не только сравнивают его убытками от глобального финансового кризиса 2008 года, но и настаивают, что это дно – намного больше.

"Даже если общемировой рецессии не будет, мы получим либо нулевой, либо отрицательный рост во многих странах мира, включая крупнейшие. Из-за этого общемировой рост не только будет низким в этом году, но и будет долго восстанавливаться", - рассказал в интервью компании ВВС генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Хосе Анхель Гурриа.

По его словам, сейчас сложно предсказать, сколько денег потребуется на борьбу с безработицей.

"Нам неизвестно, сколько человек потеряют работу. И мы не знаем, сколько потребуется для реанимации сотен тысяч средних и мелких предприятий, которые уже пострадали", - обратил внимание экономист.

Как отмечает Гурриа, еще в конце зимы политики стран Большой двадцатки были уверены, что кривая роста в период коронавируса примет форму буквы V: резкое, но непродолжительное падение экономической активности, а затем такой же резкий отскок и восстановление.

"Сейчас мы уже видим, что формы V не будет. В лучшем случае будет что-то ближе к U - с долгим периодом "на дне", прежде чем начнется рост. Мы избежим падения в виде кривой L, если примем правильные решения сейчас", - добавил Гурриа.

Читайте также"Нас всех кинули": украинский бизнес воет из-за китайского вирусаНапомним, 18 марта премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании Кабмина озвучил прогноз по противодействию китайскому коронавирусу и его негативному влиянию на экономику Украины. Глава правительства признал, что и властям, и простым украинцам уже пора готовиться и к будущему мировому кризису.

"Правительство не будет и не имеет права ограничиваться сегодня только борьбой с коронавирусом, мы должны готовить Украину так же и к другим вызовам. Мировой кризис, возможный экономический кризис в Украине, который будет следствием мирового, и мы в этом не сомневаемся", - заявил премьер Шмыгаль.