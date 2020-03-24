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Обвал экономики: ВВП "улетит" в минус из-за коронавируса

24 марта 2020, 00:55

На борьбу с коронавирусом потребуется 4 млрд долларов.

коронавирус, экономика
На борьбу с коронавирусом потребуется 4 млрд долларов / Фото pixabay.com

По итогам 2020 года падение валового внутреннего продукта Украины составит 5% при оптимистическом сценарии развития ситуации, заявила заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Мы все ожидаем, что экономика будет падать. При оптимистическом сценарии развития ситуации с коронавирусом мы приблизительно видим падение экономики в районе 5%", - сказала она во время видеоконференции.

По словам Ковалив, предполагается, что дефицит госбюджета вырастет до 7% от ВВП, хотя ранее закладывался показатель в 2% ВВП.

Она добавила, что только на борьбу с коронавирусом потребуется 3,5-4 млрд долл., причем получить эту сумму планируется при переговорах с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества с Украиной.

Читайте такжеЗдравствуй, 2008-й: пандемия коронавируса "бросила" мировую экономику на дноВ то же время эксперты Центра экономической стратегии говорят, что Украина не может стимулировать экономику триллионными вливаниями, как это делают США и Европейский Союз, поэтому приоритетом для государства должно быть максимальное сохранение занятости - единственного источника доходов для большинства населения.

"Власть должна сделать все необходимое, чтобы не останавливать экономическую деятельность, несмотря на карантин. Ведь ценой станет резкое обеднение граждан, рост преступности, падение доходов бюджета и отсутствие средств на финансирование медицины, и другие критические расходы. При этом масштаб расходов на программы поддержки бизнеса и граждан должен соответствовать объему ресурсов, которые можно найти и потратить на такие программы без риска скачка инфляции, обесценивания доходов граждан и финансовой дестабилизации", - говорится в сообщении.

Поддержать бизнес из бюджетных средств, считают экономисты центра, возможно за счет тщательного просмотра расходов по каждому из распорядителей бюджетных средств, сокращения некритичных расходов и максимального переноса финансирования незащищенных статей на вторую половину 2020 года. А также - если повысить ставки по ОВГЗ для привлечения временно свободной ликвидности банков и других участников рынка.

Экономисты советуют направлять государственную помощь туда, где положительный эффект от нее для экономики будет наибольшим. Например, тем, кто потерял средства к существованию, и тому, кто с большей вероятностью будет покупать продукты питания и медикаменты, а не валюту. Государство должно уйти от ручного распределения ресурсов, которым создаются основы для коррупции и неэффективного направления дефицитных средств, отмечают экономисты центра.

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Они добавили, что Украина может пройти кризис, вызванный коронавирусом, с наименьшими потерями для общественного благосостояния. Но для этого нужно как можно быстрее завершить переговоры с Международным валютным фондом, приложив усилия для увеличения объема программы и договорившись о направлении в бюджет существенной части займа.

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