"Пародия на карантин": эксперт объяснил, как наживаются на коронавирусе

На панике вокруг карантина зарабатывают большие деньги / Фото pixabay.com

Пандемию коронавируса в Украине используют для зарабатывания денег, заявил экономический эксперт Александр Охрименко.

"Когда можно заработать большие деньги? На панике по поводу коронавируса", - подчеркнул он в эфире канала 112 Украина.

По его мнению, перенос внеочередного заседания Верховной Рады связано с тем, что продолжается борьба за "откаты" и возможность заработать на ситуации вокруг коронавируса.

"Банальный торг за то, чтобы больше украсть... Есть возможность заработать миллиард, то почему должен отказываться от такой возможности заработать на коронавирусе?", - считает Охрименко.

По его мнению, необходимо отменить карантин, возобновить нормальную работу транспорта и запустить работу предприятий.

"Я не спорю, действительно можно ограничить концерты, массовые собрания людей, это логично. Есть главный риск – это люди пожилого возраста, пенсионеры. Поэтому действительно надо предоставить помощь пенсионерам. Но надо сделать так, чтобы им доставляли лекарства и продукты питания. Если у пенсионера во время самоизоляции не будет что есть, то это будет голод. Поэтому надо убрать карантин и запустить экономику – деньги появятся", - отметил экономист.

В качестве примера он привел ситуацию в Швеции, где в условиях пандемии нет карантина и работают все предприятия.

"У нас есть карантин, есть полный развал экономики, но в то же время нет защиты для уязвимых людей. Я не спорю, что сделать это тяжело, но если бы Кабинет министров переориентировался... Я не говорю о раздаче денег, но о том, чтобы обеспечить им (пенсионерам, - ред.) доставку продуктов питания, лекарств. Что вы сделали для того, чтобы обеспечить пенсионеров лекарствами, вместо того, чтобы говорить – сидите дома", - рассказал эксперт.

Читайте такжеВакцина от коронавируса: в ВОЗ дали мрачный прогнозТакже он подчеркнул, что именно на этом, в самое ближайшее время, должно сосредоточить свои усилия правительство.

"По моему мнению, власть не должна мешать бизнесу. Но в то же время власть должна заботиться о пенсионерах, потому что им тяжелее всего", - уверен он.

При этом он обратил внимание на ситуацию с тотальным дефицитом медицинских масок в условиях пандемии.

"У нас даже не карантин, у нас пародия на карантин. Я понимаю, власть пиариться, но карантина в Украине как не было, так и нет. Где маски? Я вам скажу, ребята продают... Я уверен, что все, кто возле "кормушки" знают, кто продает и сколько на этом зарабатывает. Есть возможность зарабатывать – они зарабатывают", - добавил собеседник.

Напомним, ранее бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил о том, что введение чрезвычайных мер из-за коронавируса отразится на украинской экономике и будет иметь далекоидущие последствия.