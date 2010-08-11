Пресс-конференция в «Главреде»: Цена кредитов МВФ

12 августа в 11:00 в пресс-центре медиа-холдинга «Главред» состоится пресс-конференция на тему: «Новые условия сотрудничества МВФ и Украины. Цена кредитов». В пресс-конференции примут участие: - генеральный директор Бюро экономических и социальных технологий Валерий Гладкий; - исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко; - заместитель председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий Новицкий. Место проведения: г. Киев, ул. Стретенская, 2/8. Аккредитация представителей СМИ на месте по редакционным удостоверениям. Справки по телефонам: (050) 357 86 27, (063) 701 04 56.