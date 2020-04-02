Коронавирус в США: Россия нажилась на беде американцев

Россия продала США необходимое медоборудование, сообщили в Госдепе / Reuters

США во время пандемии китайского убийственного коронавируса купили у Российской Федерации необходимое медицинское оборудование, его в среду, 1 апреля, в Нью-Йорк доставил российский транспортный самолет.

Штаты решили купить у РФ, в частности, аппараты искусственной вентиляции легких, говорится в заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортагус.

По ее данным, США согласились купить у России необходимое медицинское оборудование после телефонного разговора между американским лидером Дональдом Трампом и его российским коллегой Владимиром Путиным, который состоялся 30 марта.

"После телефонного разговора… Соединенные Штаты согласились приобрести у России необходимое медицинское оборудование, включая аппараты искусственной вентиляции легких", – отмечается в заявлении.

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Военный эксперт, блогер Эль Мюрид в Facebook написал, что российские власти отправили в США груз дефицитных в РФ масок и дезинфицирующих растворов, которых тоже не густо в российских аптеках. Эксперт добавил, что ситуация начинает выглядеть откровенно омерзительной.

"Если бесплатную помощь нуждающейся Америке при чудовищном дефиците этих материалов у нас еще можно как-то криво, но объяснить гуманитарными соображениями, то продажа (то есть, банальный бизнес) в тех же условиях – это что-то совсем запредельное…", – отметил автор.

По словам правозащитника и блогера Сергея Наумовича, россияне жалуются, что аппараты искусственной вентиляции легких Авента-М прилетели из России в Нью-Йорк, а в Саратов и Воронеж – не прилетели.

Напомним, США в мире лидируют по количеству случаев заражения коронавирусом – вирус подхватили более 216 тысяч человек (всего в мире инфицированных свыше 930 тысяч). В Нью-Йорке от коронавируса скончались более 1 тысячи 300 человек.