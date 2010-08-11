В Украине сократились заявки на возмещение долгов по НДС

В Украине ежемесячные заявки на возмещение долгов по НДС сократились с 3,5-5 млрд грн до 2 млрд грн с начала года. Об этом, как передает ТСН, сообщил первый заместитель министра финансов Украины Вадим Копылов. «Мы вышли на более-менее реальный уровень ежемесячных заявок по возмещению НДС. Если первые месяцы этого года у нас были заявки на возмещение НДС от 3,5 до 5 млрд грн ежемесячно, то сегодня они уже менее 2 млрд грн», - заявил Копылов. По его словам, это те суммы, которые может обслуживать и ГНАУ, и бюджет. Также Копылов отметил, что сегодня ведется работа по очищению списков претендентов на возмещение НДС из бюджета от всех претендентов с признаками фиктивности. Напомним, 3 августа Минфин Украины осуществил первый выпуск облигаций для оформления возмещения НДС. Выпуск облигаций был осуществлен согласно реестру инвентаризации плательщиков налога, предоставленного ГНАУ и утвержденного министром финансов Украины. В утвержденный реестр вошло 705 налогоплательщиков, имевших незначительный объем задолженности. Общая сумма возмещения НДС облигациями составляет 48 млн 453 тыс. грн. Отметим, 19 июля с.г. вице-премьер Сергей Тигипко заявил, что правительство планирует выпустить НДС-облигации на сумму 16,4 млрд грн для возмещения НДС за 2009 г.