График работы Новой Почты на Пасху 2020 изменен – как работают отделения

Новая Почта меняет график работы на Пасху 2020 / Фото: Facebook/Владимир Поперешнюк

Новая Почта изменила график работы на Пасху 2020 года для всех своих отделений, а также службы доставки.

Как рассказали представители компании, график работы Новая Почта меняет с этой субботы.

Итак, 18 апреля все отделения и курьерская служба доставки работают по обычному графику выходного дня – с 09:00 и до 18:00.

На Пасху, 19 апреля, Новая Почта не работает – у всей компании выходной, включая сервис адресной доставки.

В понедельник, 20 апреля, все службы Новой Почты действуют по субботнему графику – с 09:00 до 18:00.

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