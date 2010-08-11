Киев может ограничить экспорт зерна

Об этом сообщает российская «Независимая газета». Запрет России на экспорт зерновых спровоцировал рост цен на мировом рынке. И вот зернотрейдеры, воспользовавшись этим, скупают у сельхозпредприятий продукцию за бесценок, чтобы экспортировать максимально возможные объемы и получить сверхприбыли. Следовательно, может повториться зерновой дефицит 2007-го, а в этом году ситуация с ценами на хлеб и так сложная. Подорожание газа и электроэнергии увеличит расходы производителей и, соответственно, увеличит стоимость хлеба. «Руководители хлебокомбинатов прогнозируют осенний рост цен на 10-15%. По их словам, если правительство введет ручное ценообразование, заставив производителей работать в минус, то это закончится или банкротством предприятий, или снижением объемов производства», - пишет Татьяна Ивженко. Адресная «хлебная помощь» невозможна, поскольку не заложена в текущий госбюджет, выполнение которого строго контролирует кредитор Украины - МВФ. Остается ограничение или запрет на экспорт зерна. С одной стороны, власти очень трудно бороться с зернотрейдерами, «ведь на стороне бизнесменов международные структуры, заинтересованные в компенсации украинскими поставками запрета на российский экспорт». А с другой - бизнесменам не меньше чем правительству нужен временный запрет на экспорт зерна, потому что на фоне роста цен старые контракты стали невыгодными, а перезаключить их можно было бы именно в таких форс-мажорных обстоятельствах. Полный перевод этого и других материалов читайте в течение дня на InoZMI.