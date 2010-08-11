Таможня выявила нарушения при экспорте зерна на $7 млн

Для предотвращения незаконного начисления НДС путем подачи в налоговые инспекции таможенных деклараций на так называемый псевдоэкспорт таможня совместно с налоговой и СБУ осуществила ряд мер, и уже сегодня налоговая служба имеет основания для невозвращения НДС на несколько миллиардов гривен в связи с возбуждением уголовных дел. Об этом во время встречи с Президентом Виктором Януковичем сообщил председатель таможни Игорь Калетник, проинформировали «Главред» в пресс-службе главы государства. В качестве примера Калетник привел выявленные в этом году оборудки с экспортом зерна урожая 2010 года, которые составили более 7 млн долларов.