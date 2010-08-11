За полгода из Украины за рубеж ушло $163 млн

Национальный банк отмечает увеличение в 1 полугодии 2010 года по сравнению с аналогичным периодом 2009 года объема денежных переводов из Украины за рубеж на 33% до 163 млн долларов, в Украину - на 13% до 1,146 млрд долларов, информируют Українські Новини. «Общая сумма переводов, поступивших в Украину в 1 полугодии 2010 года, составляет 1 146 млн долларов в эквиваленте, что на 13% больше, чем в 1 полугодии 2009 года. Общая сумма переводов, отправленных из Украины в 1 полугодии 2010 года, составляет 163 млн долларов в эквиваленте, что на 33% больше, чем в 1 полугодии 2009 года», - отмечается в сообщении НБУ. Наибольшие объемы средств переведены в Украину по следующим системам: Western Union (42,5%), «Юнистрим» (12%), MoneyGram (11%), Migom (8%), Contact (6%). Через 17 других систем денежных переводов в Украину поступило еще 20,5% от общего объема средств. НБУ отмечает, что с использованием международных систем денежных переводов, созданных нерезидентами, в Украину в 1 полугодии поступило в 7 раз больше средств, чем отправлено за пределы страны. Как сообщалось, в 2009 году, по оценкам НБУ, объем денежных переводов в Украину из-за рубежа составил 5,37 млрд долларов.