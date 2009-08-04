Тарифный риф: дорогой газ посадит на мель семейные бюджеты граждан

Цены на голубое топливо вырастут: ни Кабмин, ни Нацкомиссия регулирования энергетики этого факта уже не отрицают. Чехарда связанная с существованием постановлений об увеличении стоимости природного газа для населения окончена, а украинцы обреченно ждут осени, когда он станет дороже на 20%.

НКРЭ «завралась» Решение о постепенном увеличении цены на газ для населения было непростым, но вынужденным шагом правительства. Во-первых, нынешняя его стоимость далека от рыночной и значительная часть расходов в этом направления покрывается за счет бюджетных средств. А на сегодняшний день, при наличии миллиардной дыры в кармане страны, лишние затраты становятся непосильной ношей. Во-вторых, повышение цен являлось одним из условий, без которого Украина не получила бы третий транш по программе stand-by, предоставляемый Международным валютным фондом. Разумеется, о необходимости получения 3,3 миллиардов долларов, которые совет директоров МВФ все же предоставил Украине, до сих пор ведутся споры. Но ясно одно: без финансовой помощи «со стороны» ни оздоровить банковскую систему, ни уберечь от банкротства НАК «Нафтогаз Украины» не удалось бы. Тем не менее, решение поднимать тарифы все-таки было принято. Хотя НКРЭ несколько дней не хотела признавать существование принятых решений. 22 июля в прессе появилась информация о двух постановлениях Комиссии относительно пересмотра тарифов: №811 "Об утверждении цен на природный газ, который используется для нужд населения" и №812 "Об утверждении предельного уровня цен на природный газ для предприятий ТКЭ». Согласно этим документам, стоимость газа увеличивалась на 20% для населения с 1 сентября, а с 1 октября в том же объеме и для теплокоммунэнерго (ТКЭ). Кроме того, с 1 января 2010 года было запланировано ежеквартальное увеличение стоимости газа на 20%. Однако на следующий день начальник отделения по связям с общественностью НКРЭ Иван Слободянюк заявил, что документов по этому поводу Нацкомиссия не принимала. Что заставило Слободянюка идти против правды, точно неизвестно. Однако, учитывая степень влияния на Комиссию Кабинета Министров, вполне вероятно, что таким заявлением спикер НКРЭ пытался вывести из-под удара рейтинг Юлии Тимошенко. Ведь повышение цен на энергоносители в преддверие выборов – это рискованный шаг, который может сильно повлиять на предпочтения избирателей. Однако принятые решения Комиссия долго скрывать не могла. 24 июля руководство НКРЭ все же обнародовало на официальном сайте ведомства решение о том, что газ для населения подорожает, правда, так и не уточнив номера постановлений. Премьер Юлия Тимошенко тут же попыталась повернуть ситуацию в выгодное ей русло. Она обвинила Ющенко в том, что он "дал «Нафтогазу» жесткую команду повысить цену на газ для населения именно в этот тяжелый кризисный период”. При этом премьер добавила: «Я категорически возражаю против повышения цены на газ для людей. Я взяла обязательство, что в течение этого года цена на газ для населения не изменится, и я буду своего слова придерживаться». Фактически Юлия Тимошенко «умыла руки», сняв с себя ответственность за решения НКРЭ. Между тем, не стоит забывать о том, что Нацкомиссия регулирования энергетики – орган, подведомственный Кабинету Министров, и без согласования с Кабмином не утверждает настолько серьезных постановлений как, впрочем, и решений об обнародовании подобной информации. Но в данном случае НКРЭ допустила непростительную ошибку, которая, по мнению политологов, может изрядно «подмочить» рейтинг Юлии Тимошенко в преддверии президентских выборов. «Это уже не первый подобный случай, НКРЭ сама не принимает подобные решения, а действует исключительно на основе решений Кабинета Министров. Соответствующие решения правительства и определяют всю ценовую политику. И уже не впервые Кабмин принимает решение о повышении тарифов на газ для населения и не впервые затем откладывает данное повышение, поскольку рождаются угрозы новых выборов, новых предвыборных кампаний. Так было, в частности и в прошлом году, когда уже было принято решение о повышении цен на газ. Но тут вдруг замаячила угроза роспуска парламента и внеочередных выборов, после чего, в который раз, это неизбежное решение было отложено», - сказал «Главреду» политолог Владимир Корнилов. «Все понимают, что в любом случае не повышать цены невозможно. Но при этом подставлять себя перед выборами не хочет никто», - добавил он. Греем улицы – платим втридорога С одной стороны, такое резкое повышение цен (согласно постановлениям НКРЭ к концу 2010 года стоимость газа вырастет вдвое) оправдано экономической ситуацией. Но с другой - этот ход является, мягко говоря, негуманным по отношению к украинцам, многие из которых потеряли работу. А зарплату тех, кому повезло остаться занятыми, изрядно «обглодала» инфляция. Что уж говорить о незащищенных малообеспеченных слоях населения? Но тут закономерно возникает вопрос ответственности самих потребителей. К сожалению, в Украине системы отопления в многоквартирных домах давно устарели, а их ремонтом и обновлением никто не занимается за неимением средств. В связи с этим часто топливо расходуется в больших объемах, нежели это необходимо. Плохая изоляция теплотрасс и окна со щелями приводят к тому, что дорогостоящее топливо расходуется зря. Кроме того, устарела и система формирования норм, по которым платят за газ украинцы, не установившие счетчики. «Я считаю, что все, что происходит в коммунальном секторе, имея в виду и частное потребление газа и использование газа в сфере коммунальной энергетики, очень далеко от того, чтобы эта модель считалась современной. Это касается и завышенных норм, и «обогрева улиц», который мы видим, когда теплотрассы слабо изолированы. А также моменты, связанные с инфраструктурой, которая работает в тепловой энергетике: когда большие котельные обогревают огромные районы, вместо того, чтобы локализовать эту систему, обогревая отдельные дома, - сказал «Главреду» независимый эксперт по энергетическим вопросам Александр Нарбут. Кроме того, наряду с упомянутыми проблемами в системе оплаты за голубое топливо, существует еще одна: многие европейские страны уже перешли на оплату газа в зависимости от его теплотворной способности, то есть от качества. Если чайник на плите европейца закипает не за 5 минут, а за 10 (соответственно на его подогрев тратится больший объем газа), то житель, к примеру, Польши, перешедшей на такую систему, платит одинаковую сумму за потребленный газ, так как счетчик, установленный в его квартире, контролирует и качество топлива. К сожалению, введение подобной системы расчета в нашей стране сегодня ограничено по финансовым причинам. НАК высокие цены не спасут? Длительное искусственное удерживание низких цен на газ уже привело к тому, что НАК «Нафтогаз Украины» оказался на грани банкротства. И эта ситуация сейчас является не последним каталитическим фактором в росте цен. Отвечая на вопрос о том, может ли повышение тарифов принципиальным образом изменить финансовое состояние НАК, Александр Нарбут сказал: «Для изменения финансового состояния НАК нужно кардинальным образом менять систему управления компанией, а еще лучше – ее реструктуризировать. То есть, вывести отдельные направления ее деятельности в отдельные бизнес-структуры, реструктуризировать долги так, чтобы каждая задолженность корреспондировалась деятельностью той или иной компании: отдельно транспортировка, отдельно добыча, отдельно коммерческая деятельность. Это действительно может существенно влиять на финансовое состояние. В нынешнем же варианте, когда компанией пытаются руководить амбулаторно, когда председатель компании уже полгода находится в состоянии перманентного больничного, а заместители не работают в системе правления, когда нет стратегического плана выхода НАК из этого сложного положения, то частное решение по увеличению стоимости газа для населения ровным счетом ничего не изменит. А заместители не работают в системе принятия коллективных решений, то есть правления, когда нет стратегического плана выхода НАК из сложного финансового положения». Реструктуризация НАК «Нафтогаз Украины» «влетит в копеечку». На данном этапе денег на изменение системы расчетов внутри НАК в стране нет, а это значит, что компания, вероятнее всего, продолжит медленно, но уверено двигаться к финансовому коллапсу от которого опять-таки пострадают простые украинцы. Ведь долги НАКа перейдут в расходную часть госбюджета, а рассчитываться за них снова станут урезанием средств на развитие социальных программ. Единственным условием на сегодня для того, чтобы повышение тарифов не загнало в угол и без того подавленных кризисом граждан, является разработка правительством системы субсидий для тех, кому оплата газа в полном объеме не по силам. Но сегодня никаких инициатив в этом направлении не высказывает ни Кабмин, ни Президент, ни Верховная Рада.