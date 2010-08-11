Половина туристического рынка Украины - в тени

Около половины туристического рынка Украины находится в тени. Об этом на пресс-конференции заявил заместитель председателя Государственной службы туризма и курортов, глава лицензионной комиссии Госслужбы Сергей Семкин, информирует «РБК-Украина». «От 40 до 50% туристического рынка находится в тени», - отметил он. Объясняя причину такой ситуации, Семкин отметил, что «виной этому - менталитет туроператоров, которые заинтересованы вывезти за границу как можно больше средств, на которые строятся гостиницы для тех же туристов». Также он добавил, что в прошлом году 10 наибольших туроператоров Украины собрали за свои услуги около 10 млрд грн. Кроме того, он отметил, что уменьшить тенизацию туристического бизнеса можно с помощью внедрения туристического ваучера, «который является документом суровой отчетности, выдается каждому туристу отдельно. В таком случае туроператору будет тяжело скрыть настоящее количество туристов, которые воспользовались его услугами и выехали на отдых за границу».