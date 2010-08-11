Азаров пообещал МВФ не повышать зарплаты бюджетникам

Кабмин обязался не повышать зарплаты бюджетникам в государственном секторе, начиная с 2011 года и в среднесрочной перспективе. Об этом говорится в подписанном меморандуме между Международным валютным фондом и Украиной, информирует Украинская правда. С украинской стороны документ подписали премьер-министр Николай Азаров, председатель НБУ Владимир Стельмах и министр финансов Федор Ярошенко. «Мы решительно настроены ограничить быстрый рост фонда оплаты труда в государственном секторе в 2011 году и на среднесрочную перспективу», - говорится в документе. «В этом контексте мы удержимся от повышений заработной платы в 2011 году сверх уровня, которого потребует механизм индексирования на инфляцию зарплат госслужащих», - говорится в меморандуме. Как известно, украинская власть обязалась повысить пенсионный возраст и стаж для граждан. Также МВФ настаивает на регулярном повышении тарифов на природный газ для населения.