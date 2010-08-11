Украина может экспортировать до 15 млн тонн зерна - министр

Украина может экспортировать до 15 млн тонн зерна. Об этом сегодня после пресс-конференции заявил журналистам министр аграрной политики Николай Присяжнюк, передает ИА «Интермедиа консалтинг». «Прогнозы и балансы подтверждают то, что мы можем спокойно экспортировать зерно... По предварительным прогнозам, баланс до 15 млн тонн», - подчеркнул министр. Он также отметил, что сегодня законтрактовано 1 миллион 300 тонн пшеницы. «Вывезено не много, около 600 тысяч тонн... Определенная часть пшеницы в портах, определенная часть - движется к портам, и правительство сделает все, чтобы зерно, которое в портах и которое движется к портам, были вывезены в ближайшее время», - сказал министр.