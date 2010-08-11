«Мотор-Сич»: Украинских авиастроителей вытесняют с российского рынка

Россия препятствует работе украинских авиастроителей на своем рынке. Об этом заявил председатель совета директоров ОАО «Мотор-Сич» Вячеслав Богуслаев, пишет «Зеркало недели» со ссылкой на материалы ИА«Росбалт». «Семь лет назад мы вместе с ОАО «Климов» начали делать новый вертолетный двигатель ВК-800, но он не пошел. Такой двигатель нужен для вертолета «Ансат». Для Минобороны России использование американского двигателя PW206 не годится. А что касается экспортных поставок этого вертолета, то в страны, где на рынке уже господствуют американские компании, они его не пустят, пользуясь тем, что двигатель их», — рассказал он. По информации Богуслаева, 3 августа на заводе закончилась сборка первого МС-500В, он будет показан на выставке в Казани 10 августа. «Но этот проект сталкивается с бешеным сопротивлением в России. Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) договаривается с французской Turbomeca об импорте готовых двигателей, мы же предлагаем создавать СП по их сборке», — заявил Богуслаев. По его информации, сопротивление на рынке РФ оказывается и другим проектам. «Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) не будет собирать в Воронеже самолеты Ан-158 (удлиненную версию Ан-148 с двигателями Д-436-148 производства «Мотор-Сич» — прим.ред.), а российским авиакомпаниям, по нашей информации, запретят покупать Ан-158, собранные в Киеве. Препятствия проекту Ан-148 приведут к потере десятков тысяч рабочих мест на десятках заводов», — добавил Богуслаев. По мнению председателя совета директоров ОАО «Мотор-Сич»недруественные действия российской стороны станут предметом переговоров на заседаниях комиссии премьеров России и Украины Напомним, Россия приняла решениезаменять на самолетах Ан-148 двигатели Д-436-148 запорожской «Мотор-Сич» на SaM146 производства российского «Сатурна» и французской Snecma.