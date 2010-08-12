Российские бизнесмены скупят крымские земли по дешевке

Землю в Крыму продадут дешево, утверждает название статьи Татьяны Ивженко в российской «Независимой газете». С молотка должны уйти инвестиционно привлекательные земельные участки. Осенью в Крыму пройдут земельные аукционы. Крымские чиновники прогнозируют, что в первую очередь ими «заинтересуются российские бизнесмены - у них есть и средства, и опыт работы в Крыму, они давно ждут политических перемен, которые позволят инвестировать в этот привлекательный регион», - поделился своими мыслями с изданием один местный чиновник. С юридической точки зрения, тут комар носа не подточит, ведь в Украине действует запрет только на продажу земель сельскохозяйственного назначения, а права на земли государственной и коммунальной собственности передаются в соответствии с решениями местных органов власти, объяснила изданию юрист Юлия Саврук. Автор статьи также отмечает, что после прихода новой власти заявлено о причастности известных политиков к коррупционным схемам продажи земельных участков в Крыму. Полный перевод этого и других материалов читайте на InoZMI.