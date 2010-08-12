Деньги МВФ не будут «проедены» - эксперт

Новая программа сотрудничества МВФ и Украины правильная, своевременная и необходимая для дальнейшего развития страны. К тому же она выгоднее для Украины, чем выход на международные рынки заимствования капитала. Об этом заявил в ходе пресс-конференции в «Главреде» исполнительный директор Международного фонда Блейзера Олег Устенко. «Болезненные шаги», которые обязуется осуществить Украина в рамках новой программы, рано или поздно все равно должны быть сделаны, считает экономист. Эксперт отметил, что 15 миллиардов долларов, которые МВФ пообещал предоставить Украине, Киев получит «под невероятно низкий процент». «Первый транш пришел в Украину под 2,5%. На мировых рынках, даже при самых хороших условиях, страна могла бы одалживать не меньше, чем под 8%», - подчеркнул Устенко. Кроме того, эксперт утверждает, что средства, полученные от МВФ, не будут «проедены». По его словам из 15 миллиардов долларов, только 2 миллиарда будут направлены на поддержку дефицита бюджета, то есть будут «проедены». «Остальные же деньги, 13 миллиардов долларов, будут зачислены в резервы Национального банка Украины. Это позволит обеспечить стабильность гривни, поднять доверие кредиторов к Украине, реструктуризовать старые долги и посылать сигналы международному инвестиционному сообществу о том, что ситуация находится под контролем, а инвестиционный климат и бизнес в стране будет иметь тенденцию к улучшению», - уверен исполнительный директор Международного фонда Блейзера.