Не самый лучший дешевый кредит МВФ: сколько берем, куда используем

: «В нашей нынешней дискуссии недостает понимания того, как сегодня работает МВФ, как происходит смена парадигмы деятельности этой организации. Если мы это правильно поймем, то многие вещи, обсуждаемые сегодня в Украине, получат совершенно другое измерение. МВФ был создан в 1944 году, именно тогда была образована группа Мирового банка, предпринята попытка организовать Всемирную торговую организацию, отложенная на определенный период времени. Ключевая идея МВФ изначально была очень проста: обеспечить монетарную стабильность в мировом хозяйстве. Фактически было договорено, что ключевой резервной валютой мирового хозяйства становится американский доллар. И понятно почему: 1944 год, США вышли из Второй мировой войны, накопив колоссальный экономический резерв, к тому же это страна, которая не понесла никаких потерь. В свою очередь, все страны обязывались поддерживать коридор колебания национальных валют в отношении к доллару США, который, в свою очередь, был четко зафиксирован к золотому паритету. Вторая характерная функция МВФ – предоставление заимствований в поддержку платежного баланса. Первая ссуда МВФ была предоставлена в 1947 году Франции, которая получила 5 млн. долл. Ключевая идея МВФ заключалась в том, чтобы обеспечить сотрудничество стран и избежать широкого протекционизма. Фактически весь период своего существования МВФ, прежде всего, занимался вопросами финансирования дефицита платежного баланса. Это была ключевая идея, и она много критиковалась. Но начиная с 2002-2004 гг. возникает дискуссия: что должен делать МВФ в эпоху глобализации? Это ключевая идея, которая на сегодняшний день доминирует в МВФ. Сегодня МВФ выделил приблизительно 175 млрд. долл. разным странам, начиная с Исландии, Украины и др. Операционный капитал Фонда составляет приблизительно 250 млрд. долл. – это деньги, которые можно непосредственно выдавать. Вместе с тем, ведется активная работа, чтобы утроить эти ресурсы, достичь приблизительно 750 млрд. долл., и уже мы можем говорить о том, что реально Фонд может рассчитывать как на 250 млрд. долл. собственных ресурсов, которые были в начале кризиса, так и на 250 млрд. долл., которые были обещаны такими странами, как, например, Япония, США и др».: «Начиная еще с валютно-финансового кризиса 1997-98 гг., когда в России был дефолт, возник вопрос о кредиторе последней инстанции, потому что в мире всегда кто-то должен быть крайним, последним кредитором. Глобализация показала, что, по-видимому, в качестве такого последнего кредитора должно быть учреждение. Сейчас МФВ предпринимает определенные шаги к тому, чтобы претендовать на роль кредитора последней инстанции. Для этого втрое увеличиваются его кредитные возможности. Есть все предпосылки к тому, что МВФ станет главным финансовым институтом».: «Традиционно МВФ устанавливал чрезвычайно жесткие требования к странам, которые получали кредиты. Эти требования заключались в так называемых структурных индикаторах, то есть речь шла об очень конкретных вещах, которые нужно было сделать. С начала 2009 года МВФ отходит от столь жесткой практики, и мы это видим «в полный рост» на примере сотрудничества с Украиной. Второй транш кредита МВФ частично ушел на пополнение золотовалютных резервов, фактически в поддержку платежного баланса, частично на использование финансирования дефицита государственного бюджета. Третий транш - 3,3 млрд. долл. – это фактически весь государственный бюджет. На сегодняшний день МВФ фактически ставит перед любой страной две группы условий: первая - макроэкономические условия. Это традиционные условия, связанные со, скажем, ожидаемыми инфляцией, макроэкономическими показателями, дефицитом государственного бюджета, и более сложные показатели, как то денежная масса, являющаяся основным инструментом управления посредством монетарной политики экономическими процессами. Вторая – это структурные показатели. Если ранее МВФ выставлял более конкретные, жесткие условия, то сегодня речь идет о том, что у Украины остается широкое поле для маневра. Например, ставится вопрос относительно того, как МВФ рассматривает ситуацию вокруг НАК «Нефтегаз Украины». Это сегодня для Украины ключевой вопрос. Что касается непосредственного использования средств, то на сегодняшний день нет жестких условий, которые бы говорили о том, на что правительство должно их расходовать. В данном случае идея заключается в том, что мы должны поддержать некий уровень стабильности, решить определенные проблемы, но что делать с этими деньгами - это решение остается за страной, и сама страна будет нести ответственность за принятые решения. Это принципиально важный момент, потому что раньше много траншей МВФ срывались именно потому, что не выполнялись четко поставленные условия». «Мы отчетливо видим, что МВФ ни разу не ставил вопрос о том, что нужно пересматривать социальные стандарты в Украине. Он ни разу не говорил о том, что нужно снижать пенсии и так далее, хотя советовал пересмотреть ценообразование на тот же природный газ или другие услуги».: «МВФ занимает более гибкую позицию, учитывая мировой финансовый кризис. Украина – большая по размеру и потенциалу страна, поэтому есть заинтересованность «держать ее на плаву». Практически все страны мира в той или иной степени живут в долг. Все одалживают и отдают. И это нормальное явление. Но есть определенные рамки, есть предел финансовой безопасности, экономической безопасности и других дел, и мы должны их отслеживать и не переступать эти рамки. Если взять позиции по нашей задолженности, она не критична».: «На сегодняшний день для МВФ важны следующие вопросы. Первый - это проблема поддержания макроэкономической стабильности. Ныне наблюдается пересмотр МВФ показателей инфляции, но это более широкий вопрос, в том числе связанный с валютным курсом, поскольку ясно, что резкие колебания валютного курса нарушают баланс. Второй вопрос – это вопрос финансирования украинского финансового сектора, прежде всего, банковского. МВФ придирчиво относится к тому, что происходит с тремя «счастливчиками» - украинскими банками, которые пошли под рекапитализацию. Этот опыт будет чрезвычайно позитивен и для украинского правительства, и для НБУ. На сегодняшний день ситуация в банковском секторе очень непростая, мы не можем исключать того, что эти проблемы обострятся. Это означает увеличение числа так называемых «плохих кредитов» со всеми вытекающими отсюда последствиями. Третий вопрос – вопрос, связанный с фискальной политикой. Фискальная политика должна быть ответственной и эффективной. Четвертая проблема, которая является доминантой, это вопрос политической и экономической стабильности. В документах после пересмотра первого, второго транша появляются тезисы о том, что они надеются на более эффективную политику, но есть риски, связанные с президентскими выборами. Сегодня мы должны констатировать, что правительство работает в чрезвычайно сложных условиях. С одной стороны, нет коалиции, с другой стороны, нет нового переформатирования системы в стенах украинского парламента, и большинство решений, которые должны приниматься, к сожалению, зависают на уровне парламента».: «Это не самый лучший кредит. Кредит стенд-бай предоставляется, когда страна находится в сложном экономическом положении, это кредит поддержки, кредит, так сказать, «скорой финансовой помощи». Есть другие кредиты, которыми Украина, к сожалению, не воспользовалась. В частности, кредиты на структурные реформы. У нас недореформированная экономика. Мы нуждаемся в глубоких структурных реформах и с точки зрения отраслевых структур, и с точки зрения институционных возможностей. Нас всегда упрекали, и совершенно справедливо, что мы страна с очень слабыми институционными возможностями. Мы получили не самый лучший кредит с точки зрения его содержания, но он не угрожающий для нас с точки зрения его уровня – это относительно дешевый кредит».: «По большому счету, средства МВФ не покроют все наши нужды. Антикризисная политика не бывает идеальной. Нет оптимального пути. Все время будут какие-то проблемы, определенные упущения, что-то будет нравиться одному и не нравиться другому. В этом смысле экономическая политика не такая, как она изложена в учебнике. Но это не значит, что она не эффективная. Что касается использования средств, то тут есть две ключевых проблемы. Первая – это принципы использования вообще государственных средств, в том числе государственной поддержки тех или иных секторов. К сожалению, эта система сегодня не работает так, как хотелось бы. Если речь идет о секторном использовании этих денег – часть из них уйдет на выплату нашего внешнего долга. Хотим мы того или нет, но с некоторыми долгами придется рассчитаться. Нельзя все время брать и ничего не платить. Второй момент – это поддержка разных отраслей, но желательно, чтобы эта поддержка носила сугубо коммерческий характер. Возможно, это достройка незавершенных строительных объектов, жилья и так далее. Очевидно, часть средств будет выделена на определенные социальные выплаты. Важно обратить внимание на так называемые инфраструктурные проекты - «Евро-2012», вопрос дорог и так далее. Эти средства можно скомбинировать – например, средства ЕБРР и средства, которые выделяются через государственный бюджет. Могут возникать ситуации так называемого «кассового разрыва», когда нужно за что-то платить, но поступлений нет. Очевидно, маневрирование средствами может использоваться по отдельным статьям бюджета для того, чтобы решать эти вопросы. Ясно, что речь также идет о средствах, которые будут использоваться через разные стабилизационные программы. Та же рекапитализация. Направлений очень много, и, к сожалению, я не думаю, что мы можем сегодня говорить о какой-то стратегии использования этих средств. Большая часть этих денег будут использоваться в режиме ad-hoc, учитывая остроту той или иной проблемы. Это не обязательно означает, что эти деньги будут украдены. Тут есть своя экономическая логика. Впрочем, учитывая уровень украинской коррупции и неэффективности украинского государства, к сожалению, мы все с вами платим «коррупционный налог» - платим как через деньги МВФ, так и через наши собственные средства. Действительно, если речь идет о реформах, если мы посмотрим на требования МВФ, то это указатель того, что нужно делать. Средства МФ – это не то, что спасет Украину от всех проблем, но во всяком случае это определенный финансовый ресурс, использование которого даст возможность в известной степени смягчить кризисные явления. К сожалению, в мировой экономической теории и практике эффективность тех или иных шагов мы во многом можем оценить постфактум. Поэтому в этом смысле мы должны быть осторожными».: Говоря об использовании кредита МВФ, я хотел бы акцентировать на поддержке рекапитализации банковской системы. Если нет кредитных ресурсов, нечего надеяться на восстановление экономики. Банковская система в конце концов обеспечивает нагромождение экономического роста. Так живет весь мир. Банковская система накапливает средства. И не президент, не правительство, не министерства, а мы с вами обеспечиваем себе экономический рост через банковскую систему, через депозиты. Поэтому нужно использовать это направление. Второе – аграрный сектор. Сегодня это едва ли не единственный сектор в Украине, находящийся не в кризисном состоянии. И нужно поддержать его, поскольку он может стать локомотивом, который потом вытащит другие секторы. Потому что металлургия, химия – это капиталоемкие отрасли. Еще один сектор, которому стоит уделить внимание – строительство. Возможно, в настоящий момент не хватит средств, но следующий транш я все-таки направил бы на малый и средний бизнес. Он может очень быстро оживить нашу экономику».