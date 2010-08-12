В 2013-м Украина превратится в «хронического должника» - эксперт

Цели, к которым стремится Украина, развивая сотрудничество с МВФ, можно трактовать как ложные и сомнительные, преследовать которые совсем не обязательно. Об этом в ходе пресс-конференции в «Главреде» заявил заместитель председателя Всеукраинского союза ученых-экономистов, член-корреспондент Национальной академии наук Украины, доктор экономических наук, профессор, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений НАНУ Валерий Новицкий. Он пояснил, что стремление поддержать украинский платежный баланс и стабильность гривни нельзя считать стратегическими целями. «Сегодняшние решения финансовых проблем Украиной – это все тактические решения. Хорошо, что возобновляются кредитные линии, и Украине будут давать чуть больше денег. Но с такой политикой Украина не заработает никаких серьезных международных инвестиций», - подчеркнул экономист. По мнению Новицкого, в Украине происходит развал инвестиционной стратегии, так как, соблюдая требования МВФ, мы не вкладываем ресурсы в национальную экономику и развитие высоких технологий. Вместо этого мы увеличиваем резервы Национального банка с целью поддержания стабильной гривни, как того требует Фонд. «Украина в 2013 году будет вынуждена отдавать около четверти ВВП только на обслуживание долга. Не возврат, а лишь обслуживание!» - подчеркнул эксперт. Новицкий предостерег, что, действуя исключительно согласно требованиям МВФ, Украина рискует «еще больше скатиться вниз, еще больше деградировать как технологическая страна, но при этом иметь стабильную гривню». «Будет ли стране лучше от того, что она не имеет эффективной экономики и превращается в хронического должника? Четверть ВВП на обслуживание внешнего долга – это фактически катастрофа!» - отметил экономист.