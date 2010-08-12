Украина увеличила экспорт фармацевтической продукции

Украина в январе-июне этого года увеличила экспорт фармацевтической продукции на 38,9%, по сравнению с январем-июнем 2009 года, – до 83 млн 849,6 тыс. долл, информирует УНИАН со ссылкой на Государственный комитет статистики Украины. Импорт фармацевтической продукции за указанный период увеличился на 15,4% – до 1,005 млрд 879,8 тыс. долл. Экспорт эфирных масел и косметических препаратов за первое полугодие увеличился на 24,6% – до 71 млн 874,6 тыс. долл., импорт – на 23,4%, до 344 млн 401,7 тыс. долл. Импорт мыла и моющих средств за указанный период увеличился на 0,8% – до 167 млн 698,2 тыс. долл., экспорт – на 19,3%, до 45 млн 198,4 тыс. долл. Как сообщалось, Украина в 2009 году сократила импорт фармацевтической продукции на 12,5%, по сравнению с 2008 годом, – до 2 млрд 130 млн 331,5 тыс. долл., экспорт – на 0,7%, до 150 млн 46,4 тыс. долл.