АМКУ грозит штрафами предпринимателям, завышающим цены

В Антимонопольном комитете Украины уверены, что цены на социальные сорта хлеба и сахар не повысятся. Об этом в ходе телефонной линии газеты Комсомольская правда в Украине сообщил председатель АМКУ Алексей Костусев. «Мы постоянно мониторим рынок сахара, так же как и рынки других социально-важных продуктов питания. Дважды в неделю мне докладывают ситуацию со сладким песком. Поэтому я уверено могу сказать, что с сахаром никаких проблем нет. Я уверен, что мы сможем пресечь все попытки поднять стоимость сахара, если они будут», - сказал Костусев. Кроме того, он уверен, что из-за повышения закупочных цен на зерно социальные сорта хлеба не подорожают: «На социальные сорта хлеба цена повышаться не будет. Мы уже провели ряд проверок и выяснили, что хлеб выпекается из зерна урожая прошлого года». В ведомстве говорят, что при повышении цен будут штрафовать предпринимателей, которые завышают цены.