В Украине выросло производство мяса

В Украине реализация скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств в январе-июле 2010 года увеличилась на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 1 млн 570,9 тыс. тонн. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на Государственный комитет статистики Украины. За отчетный период производство молока в Украине снизилось на 3,3% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 6 млн 723,4 тыс. тонн. Производство яиц в Украине в январе-июле т.г. увеличилось на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года – до 10 млрд 80,7 млн штук.