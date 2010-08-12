АМКУ наказал маслозаводы, выдававшие спред за масло

Антимонопольный комитет Украины обязал 12 производителей мягкого масла и смесей прекратить недобросовестную конкуренцию во время маркировки продукции. Такое решение Комитет принял для защиты прав и интересов потребителей на своем заседании, сообщили «Главреду» в пресс-службе АМКУ. В частности участники этого рынка должны отмечать на лицевой части упаковки вид товара, а именно - «спред» (мягкое масло) или «растительная смесь». Эти слова должны быть нанесенными таким же шрифтом, как и шрифт других обозначений на упаковке. Как показало исследование Комитета, производители мягкого масла и смесей обозначают вид товара лишь на боковой части упаковки мелким шрифтом. При этом на лицевой поверхности упаковки своего товара производители размещают название товара: «Фермерское», «Бусское», «Сливочное», «Карпатское», «Балтское», «Сельское», «Легкое», «Французское», не обозначая рядом с ними слово «спред». Между тем, отдельные производители на лицевой поверхности упаковок продукции используют лишь отметки торговых марок, в то время как вид и название товара, а именно «спред сладкосливочный» или «смесь растительно-сливочная» помечают маленьким шрифтом на боковой поверхности упаковок. Предоставленные Комитетом обязательства распространяются на ОАО «Заречненский молокозавод», ООО «Андрушевский маслосырзавод», ГП «Староконстантиновский молочный завод, ЗАО «Галичина», ООО фирма «Апрель», ООО «Люстдорф», ОАО «Балтский молочноконсервный комбинат детских продуктов», ГП «Львовагропродукт», ООО «МИГ», ОАО «Молочник», ОАО «Рожищенский сырзавод», ООО «Тульчинский маслосырзавод» и ОАО «Решетиловский маслозавод». О принятых мерах предприятия должны сообщить Комитет в течение 10 дней со дня получения рекомендаций. Кроме того, Комитет оштрафовал ОАО «Ржищенский сырзавод» на 25 тысяч гривен за недобросовестную конкуренцию в виде распространения информации, которая вводит в заблуждение. Как установил Комитет, сырзавод размещал на упаковках спреда обозначения «Фермерское» и «Мамино масло». ОАО «Рожищенский сырзавод» признал нарушения и обязался прекратить неправомерные действия.