В Минфине ждут следующую волну экономического кризиса

Налоговый Кодекс вступит в силу 1 января 2011 года в случае принятия во втором чтении, несмотря на то, что Бюджетный Кодекс требует введения в действие нового законодательства, которое влияет на бюджет за полгода до начала нового бюджетного года. Причина - проблемы национальной финансовой безопасности. Такое мнение выразила во время пресс-конференции по итогам обсуждения проекта Налогового кодекса во Львове при участии представителей бизнеса и власти восьми областей Западной Украины заместитель министра финансов Татьяна Ефименко, сообщает ZAXID.NET. «Действительно есть такое требование законодательства. Однако сегодня все национальные экономики работают в посткризисном периоде, ожидается следующая волна мирового экономического кризиса. В условиях экономического кризиса, в ситуации, когда есть проблемы национальной финансовой безопасности, Верховная Рада, законодательный орган, имеет право принимать любое решение. Это касается налоговых законов, в целом законов», - сказала Ефименко. Она также добавила, что «все должно быть по закону, но учитывая конкретную экономическую ситуацию».