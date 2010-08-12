Счетная палата недовольна работой налоговиков

В Украине органы государственной налоговой службы не обеспечили полноту и своевременность взыскания штрафных санкций, что негативно повлияло на поступление средств в Государственный бюджет в 2008-2009 годах. Об этом свидетельствуют результаты аудита Счетной палаты, информирует УНИАН. По данным Счетной палаты, из начисленных на протяжении 2008-2009 годов 40,2 млрд грн штрафных санкций и пени за нарушение норм налогового законодательства в бюджет поступило лишь 2,6 млрд грн. Кроме того, 7,7 млрд грн этих начислений перешло в налоговый долг, часть которых находится в судах. Как отмечает Счетная палата, введенный механизм начисления и взыскания штрафных санкций и пени остается недейственным инструментом предупреждения уклонения от уплаты налогов и улучшения платежной дисциплины. По мнению СП, средства государственного принуждения (штрафные санкции, пеня) не эффективны прежде всего из-за ненадлежащего выполнения налоговыми органами своих полномочий. Так, в части повышения уровня налоговой дисциплины и своевременной уплаты налогов и сборов сами же налоговики не выполняют закон о государственной налоговой службе. Многочисленные нарушения возникают из-за лояльности к плательщикам, отсутствия постоянного контроля за отчислениями, непрозрачной и долговременной процедуры взыскания начисленных санкций и налогов. В то же время в Счетной палате отмечают, что в случае выявления значительных нарушений налогового законодательства, поступления в Госбюджет налоговых обязательств по штрафным санкциям и пени практически не увеличиваются. По экспертной оценке СП, сумма штрафных санкций и пени, оплаченных в 2008-2009 годах, составляет лишь 6,4% от начисленного. «Следовательно, с одной начисленной гривни в госбюджет поступило лишь 6 коп., из которых 2 коп. оплачены налогоплательщиками самостоятельно, а 4 коп. взысканы налоговыми органами в принудительном порядке», - говорится в сообщении СП. Кроме того, в СП подчеркивают, что департамент исполнительной службы Минюста, несмотря на возложенные на него полномочия, не осуществил принудительного взыскания в Госбюджет налогового долга в полном объеме и в установленные законодательством сроки, что привело к потерям доходов бюджета. «Так, из-за промедления Департамента исполнительной службы (закончились сроки взыскания) бюджет недополучил в 2008-2009 годах 128,2 млн грн штрафных санкций и пени, как это было определено судебными решениями. И еще более 300 млн грн остаются не взысканными на данное время», - сообщает Счетная палата. Также в СП подчеркивают, что Государственная налоговая администрация должным образом не защищает в судебных инстанциях принятые решения относительно погашения налогового долга, уплаты штрафных санкций и пени. Из-за этого субъекты ведения хозяйства не только обжалуют в судах принятые налоговыми органами взыскания, но и добиваются отмены таких решений. «Количество судебных дел по обжалованию доначисленных сумм налогов и штрафных санкций, пени постоянно растет: с 22 тыс. дел на сумму 55 млрд грн в 2008 г. до 25 тыс. дел на сумму 60 млрд грн в 2009 году», - говорят в СП. По оценкам Счетной палаты, всего за проверяемый период отменено более 11 тыс. дел, в результате чего в Государственный бюджет не поступило 1,6 млрд грн штрафных санкций и пени. Работу ГНА в указанном направлении Коллегия Счетной палаты признала несистемной.