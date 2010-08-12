Туркменская нефть начала поступать в нефтепровод Баку-Джейхан

Туркменская нефть начала поступать в нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, снабжающий топливом страны Европы. Об этом заявила компания «BP» (Би-Пи), по данным которой, сырье из Туркмении составляет около 5 процентов всего объема нефти, поставляемой по трубопроводу, мощность которого рассчитана на 800 тысяч баррелей в сутки, информирует Радио «Свобода». Сообщается, что нефть из Туркмении доставляется в Баку танкерами по Каспийскому морю. Использование нефтепровода, проходящего через Азербайджан, Грузию и Турцию, позволяет Туркмении поставлять свое сырье в Европу, минуя территорию России.