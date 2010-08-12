У Бродского составили перечень всех лицензируемых видов деятельности

Госкомпредпринимательства составил перечень действий и видов хозяйственной деятельности, на которые требуется разрешение. Всего насчитали 91 вид разрешений, но обещают уменьшить до 68. Данный обобщенный список был составлен после анализа предложений, поступивших от министерств и ведомств (3 августа истек отведенный для этого срок), пишет «Дело» со ссылкой на пресс-службу Госкомпредпринимательства. В разработанном проекте постановления перечислены действия и виды деятельности, для ведения которых требуется получать разрешительные документы. Количество видов разрешений в проекте уменьшено до 91. Указанный в проекте постановления перечень видов деятельности в ближайшее время будет еще сокращен. По поручению премьер-министра Николая Азарова, часть перечисленных разрешений должна быть отменена или заменена декларациями материально-технической базы, поскольку виды действий и деятельности, которые они регламентируют, не представляют опасности для жизни и здоровья населения и окружающей среды. После этих изменений нужно будет получать разрешения на 125 видов работ и деятельности, а количество разрешений уменьшится до 68. Сейчас насчитывается 227 видов документов разрешительного характера, предусмотренных законодательством. Любой другой вид предпринимательской деятельности, не указанный в проекте постановления, можно начинать после декларирования соответствия материально-технического состояния требованиям законодательства. Никаких разрешений для этого не нужно. Это предусмотрено изменениями в законе о разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности. Для облегчения открытия и ведения бизнеса Госкомпредпринимательство также инициирует уменьшение на 35% количества лицензируемых видов деятельности и на 93,9% перечня видов работ, относящихся к сфере лицензирования; сокращение на 30% количества разрешительных документов; отмена обязательности печати; усиление ответственности чиновников за нарушение порядка выдачи разрешений для предпринимателей.