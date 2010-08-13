Экономика Украины восстановится быстрее, чем ожидает МВФ - эксперт

Экономика Украины будет восстанавливаться быстрее, и показатели будут лучше тех, которые МВФ заложил в свой прогноз по Украине. Такое мнение выразил сегодня директор аналитического департамента инвесткомпании «Dragon Capital» Андрей Беспятов, передает «РБК-Украина». «Так, МВФ ожидает рост реального ВВП в Украине на 3,7% в 2010 г. и на 4,3% в 2011 г., тогда как наши прогнозы выше и достигают 5,5% и 4,5% соответственно. Кроме того, по оценкам Фонда, инфляция достигнет 12,0% и 9,2% в 2010 г. и 2011 г. соответственно. Оценки «Dragon Capital» по данному показателю более сдержанные и составляют 9,5% и 10,5% соответственно», - отметил эксперт.