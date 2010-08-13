Беларусь намерена сократить импорт украинского пива в страну

Позиции украинских пивоваров на рынке Беларуси могут серьезно ухудшиться. Как стало известно, чтобы уменьшить поставки украинского пива в страну, Белгоспищепром инициирует их лицензирование, сообщает «Левый берег» со ссылкой на пресс-службу Белорусского государственного концерна пищевой промышленности (Белгоспищепром). Значительное уменьшение объемов экспорта в Беларусь негативно отразится на доходах всех пивоваренных компаний, говорят участники рынка. «Такая мера выносилась на рассмотрение совета министров Беларуси в качестве одного из механизмов регулирования импорта», – рассказала пресс-секретарь Белгоспищепрома Ирина Гусева. Лицензирование поставок украинского пива поможет снизить объем импорта продукта в страну, сообщило агентство Белта со ссылкой на заявление председателя Белгоспищепрома Ивана Данченко, сделанное в ходе выступления на заседании президиума совмина в минувший вторник. Проект документа о введении лицензирования уже подготовлен. Он разработан для выполнения программы развития пивоваренной отрасли Беларуси на следующее пятилетие, которая, в частности, предполагает снижение доли импортного пива с нынешних 30% до 5% в общем объеме рынка (30 миллионов долларов) к 2015 году. Украина – один из крупнейших поставщиков пива в Беларусь. По данным участников рынка, на долю поставок из страны приходится до 10% от общего объема продаж. Себестоимость его производства ниже, чем в Беларуси. «Украинские компании закупают сырье для его изготовления по рыночным ценам. В Беларуси же солод продает единственное государственное предприятие, а цены на ячмень устанавливает государство»,– говорит гендиректор «Укрпива» Галина Коренькова. Беларуский солод в среднем на 20% дороже украинского, отмечает гендиректор «Славутич Carlsberg Group» Петр Чернышов.