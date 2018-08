Суд обязал «Союз-Виктан» вернуть кредит в размере 23 млн долларов

Московский суд обязал украинские компании «Союз-Виктан» вернуть кредит в размере около 700 млн рублей (23,17 млн долларов), выданный этим фирмам Альфа-банком. Рассмотрение же исков к российским компаниям «Союз-Виктан» суд отложил на осень. Арбитражный суд Москвы в четверг решил взыскать в пользу кипрской компании Eutilia Ltd с украинских ООО «Союз-Виктан Лтд», ЗАО «Завод марочных вин и коньяков» (Коктебель) и ООО «Союз-Виктан Трейд» около 700 млн рублей долга по кредиту, в том числе 650 млн рублей основного долга, информирует Интерфакс-Украина. В начале заседания суд удовлетворил заявление Альфа-банка о переуступке прав требования по иску кипрской компании Eutilia Ltd. Ответчики по иску были надлежаще извещены о дате заседания, но отсутствовали. Вместе с тем суд отложил на 18 октября рассмотрение иска Альфа-банка о взыскании с российских ООО «Союз-Виктан» и ЗАО «Союз-Виктан» долга по кредиту в связи с ненадлежащим извещением о дате заседания украинской компании «Союз-Виктан», участвующей в деле по искам банка к российским компаниям. По данному иску представители банка подали аналогичное заявление о процессуальном правопреемстве в пользу Eutilia Ltd. Однако решение по нему пока не принято. Ранее сообщалось, что на одном из прошлых заседаний суд по ходатайству Альфа-банка при рассмотрении его иска к украинским компаниям группы «Виктан» выделил в отдельное производство иски к российским компаниям ООО «Союз-Виктан» и ЗАО «Союз-Виктан», а также увеличил исковые требования примерно до 700 млн рублей. Первоначально иск был заявлен на сумму 697,75 млн рублей. В ходе судебных разбирательств представитель Альфа-банка возражал против привлечения украинской компании «Союз-Виктан» к участию в деле по его искам к российским компаниям, однако суд отклонил возражение. Кредит был выдан в 2008 году украинским компаниям. Российские ООО «Союз-Виктан» и ЗАО «Союз-Виктан» выступили поручителями по кредиту. Ответчиками по этому иску являются киевские ООО «Фирма Союз-Виктан» и ООО «Союз-Виктан Трейд», а также ЗАО «Завод марочных вин и коньяков» (Коктебель), ООО «Союз-Виктан» (Москва) и ЗАО «Союз-Виктан» (Московская область). Справка: «Союз-Виктан» — производитель алкогольных напитков. Компания работает с 1994 года. Производственные мощности сосредоточены в Украине (Крым) и России (г. Руза и недостроенная площадка в Литкарино). Основной бизнес — производство и дистрибуция алкогольных напитков. В ассортименте — ТМ «Союз-Виктан», Medoff, «Мърная», Longer. коньяки торговой марки «Коктебель», вина «Коктебель» и «Винодел», игристые вина «Союз-Виктан». В ноябре 2009 года Хозсуд Киева принял решение о банкротстве ООО «Союз-Виктан Лтд». В конце декабря группа объявила о подаче в российский суд заявления о банкротстве российской «дочки» группы — ЗАО «Союз-Виктан».