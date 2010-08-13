Мировые производители предупреждают о повышении цен на продукты

Nestle, Danone, Unilever и Kraft Foods стали более осторожными в прогнозах на ближайшие два квартала и заговорили о повышении цен на свою продукцию, пишет «Дело». Из-за пожаров в России подскочили цены на пшеницу и прочие зерновые. В июле из-за спекулятивной активности цены на какао взлетели до 33-летнего максимума. Из-за плохого урожая в Индии значительно выросли цены на чай. «Мы увеличили инвестиции в брэнды, сотрудников и мощности и подготовили компанию к более трудному второму полугодию», — отмечает гендиректор Nestle Пауль Бюльке. По его оценке, стоимость сырья для компании до конца года увеличится на 2-3%. Помимо одноименного шоколада Nestle производит детское питание Gerber, мороженое Haagen-Dazs, сэндвичи Hot Pockets, кофе Nescafe и холодный чай Nestea. В 2009 г. котировки продовольственных компаний росли благодаря низким ценам на сырье, отмечает аналитик Royal Bank of Scotland Джулиан Хардвик, но во втором полугодии 2010 г. это изменится. Чтобы сохранить продажи во время рецессии, Unilever снизила цены, но к концу года она начнет их повышать. С ростом цен производители еды, как правило, борются, сокращая издержки и перекладывая расходы на ритейлеров и потребителей. «В целом я не вижу, чтобы маржа у крупных компаний значительно снизилась, — говорит аналитик Evolution Securities Уоррен Акерман, — они это выдержат». J. M. Smucker, владеющая брэндами Folgers, Dunkin'Donuts и Millstone, объявила о 9-процентном повышении цен на продукты, содержащие кофе. Danone (производит йогурты Actimel и Activia) еще в июле сообщила, что закупочные цены на молоко будут выше, чем ожидалось в начале года. Компания уже повысила цены на некоторых рынках, в том числе Мексики и Польши. Производитель чая Lipton — Unilever — ожидает 2-процентного роста цен на сырье и уже предупредил об этом розничные сети.