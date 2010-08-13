В Кабмине прогнозируют рост номинальной зарплаты в 2011 году

Кабинет Министров Украины прогнозирует рост уровня номинальной заработной платы в 2011 году на 4% - до 2587 грн. Об этом говорится в постановлении правительства №701 от 11 августа, которым утверждены основные макроэкономические показатели экономического и социального развития Украины на 2011 год, сообщает УНИАН. Согласно документу, фонд оплаты труда наемных рабочих в 2011 году составит 390,8 млрд грн. Уровень безработицы по методологии МОТ ожидается на уровне 7,6-8,1%, количество работающих граждан – 20,4-20,6 млн человек. Как сообщалось ранее, в подписанном Меморандуме между Международным валютным фондом и Украиной Кабинет Министров Украины обязался не повышать зарплаты бюджетникам в государственном секторе начиная с 2011 года и в среднесрочной перспективе. «Мы решительно настроены ограничить быстрый рост фонда оплаты труда в государственном секторе в 2011 году и на среднесрочную перспективу. В этом контексте мы будем воздерживаться от повышения заработной платы в 2011 году сверх уровня, которого потребует механизм индексации на инфляцию зарплат госслужащих», - говорится в п. 11 меморандума в разделе «Условные обязательства».