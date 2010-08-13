Цены на нефтепродукты в РФ слишком завышены - Антимонопольная служба

Цены на нефтепродукты в России завышены на 15-20%. Об этом, как передает УНИАН, сообщил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Игорь Артемьев на встрече с премьер-министром России Владимиром Путиным. «Мы считаем, что все равно внутренние цены завышены на 15-20%. И это влияет абсолютно на все - и на авиационные перевозки, и на сельское хозяйство, и на строительство. Абсолютно на все! Так складывалось годами», - сказал Артемьев. Он сообщил, что на сегодняшний день ФАС ведет порядка 50 судебных процессов против нефтяных компаний. «Это, естественно, вызывает у них соответствующую реакцию, но, думаю, что это является важным фактором в удержании этих цен», - сказал он.