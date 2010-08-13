Украинцы мигрируют в Киевскую и Одесскую области

Департамент семейной и гендерной политики Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта привлекает внимание к миграции как составляющей части демографической ситуации страны. Специалисты утверждают, что миграционные процессы влияют на характер демографического развития, взаимосвязаны с процессами воссоздания населения, вносят существенные изменения в его структуру. По информации департамента, на протяжении января - мая 2010 года внутринациональная миграция дает такие показатели: по Киевской области прирост составил 1356 человек, а по Киеву - минус 416 человек. Аналогично Киеву - минус 416 человек - составил прирост Днепропетровской области, минус 414 - Луганской, тогда как АР Крым пополнилась 810 украинцами. В целом, за январь - май 2010 года в пределах Украины количество прибывших составляет 186717, и является равнозначными количеству выбывших. Однако население разных регионов по Украине в неодинаковой степени вовлечено в миграционные процессы, сообщили «Главреду» в пресс-службе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта. Что касается внешней миграции, то количество прибывших составляет 12472, а выбывших - 5304, из-за чего прирост составляет 7168 человек. В наибольшей степени миграции населения (внешние), в частности работоспособного возраста, происходят в Одесской области (прибыло 1559, выбыло - 261 человек), АР Крым (прибыло - 1359, выбыло - 369), Донецкой (1189 против 671 человек) и Киеве (прибыло в Киев 1394 человек, а выбыло - 401). Среднеукраинский миграционный регион - Одесская область. В этом регионе практически все основные показатели миграционной ситуации близки к средним по Украине.