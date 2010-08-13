В Госкомземе ждут активизации рынка земли

На сегодняшний день рынок купли-продажи земли в определенной степени заблокирован, поскольку органы местного самоуправления в соответствии с действующим законодательством не могут на конкурсной основе передать в аренду тот или иной участок. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил глава Государственного комитета Украины по земельным ресурсам Олег Кулинич. «В свое время президент Виктор Ющенко заблокировал проведение аукционов по реализации на конкурсной основе прав аренды на земельные участки и прав собственности на землю. А это - около 4-5 млрд грн, которые недополучили местные бюджеты страны за 2008-2009 гг.», - отметил Кулинич. По его словам, ожидается, что в ближайшее время этот сегмент рынка активизируется, поскольку разработан порядок проведения аукционов, который позволит до принятия закона продавать или передавать в аренду земельные участки и наполнять бюджеты всех уровней. «Что касается сегодняшней ситуации, то, согласно оперативным данным, за первое полугодие 2010 года продано 2,224 тыс. земельных участков и прав аренды на них общей площадью 5239,55 га на общую сумму 601,7 млн грн. Для сравнения, за аналогичный период 2009 года было продано 2,606 тыс. участков и прав аренды на них общей площадью 3371,32 га за 724,14 млн грн. При этом на земельных торгах в первом полугодии 2010 года было продано 69 участков площадью 30,34 га за 18,3 млн грн, а также права аренды на 251 земельный участок площадью 4433,9 га за 11,1 млн грн», - рассказал Кулинич. Он также добавил, что на земельных торгах за аналогичный период 2009 года было продано 80 земучастков площадью 21,21 га за 17,9 млн грн и права аренды на 108 участков площадью 2146,6 га за 13,1 млн грн. Кулинич отметил, что поступления от продажи земли в Государственный и местные бюджеты в первом полугодии 2010 года составили 641,2 млн грн, в том числе, в Госбюджет - 62,9 млн грн, что в 1,6 раза превышает запланированный показатель. За аналогичный период 2009 года в Госбюджет поступило 68,1 млн грн, или 42,8% запланированного.