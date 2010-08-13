Янукович приказал побороть незаконное возмещение НДС

Президент Виктор Янукович поручил председателю Государственной налоговой администрации Украины Александру Папаике активизировать борьбу с незаконным возмещением НДС и с теневыми схемами возмещения этого налога. Об этом «Главреду» сообщили в пресс-службе Президента. «Надо, чтобы государственные средства использовались по назначению, и ни одна копейка не шла на обогащение дельцов. Надо наводить порядок», - отметил Янукович. Президент поручил Налоговой в сжатые сроки рассчитаться с долгами предприятиям по НДС. В свою очередь Папаика сообщил, что не смотря на сложную экономическую ситуацию в государстве, фиксируется прирост поступлений в бюджет. «Это чувствуется. С начала года по отдельным налогам до 46% идет прирост по сравнению с прошлым годом», – сказал он. Папаика также отметил, что ГНА совместно с Государственной таможенной службой ведет борьбу с так называемым псевдоэкспортом, когда товар пытаются вывезти из страны по завышенным ценам, то есть таким образом стремятся незаконно заработать на возмещении НДС. «Думаю, те меры, которые мы принимаем, дадут возможность навести в этом порядок», – подчеркнул он.