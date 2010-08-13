В Минэкономики ожидают инфляцию на уровне 12%

В Министерстве экономики Украины ожидают инфляцию по итогам года на уровне 12%. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции директор Департамента ценовой политики и ценового регулирования Александр Савицкий, информирует Лига. Савицкий отметил, что на сегодняшний день инфляция составляет 3,1%. Еще 9,2% ожидаются от роста цен по продовольственной группе товаров. Рост цен на жилищные тарифы добавят 2,5% инфляции. Возможен рост стоимости услуг в сфере образования. Он напомнил, что инфляция в Госбюджете на 2010 год зафиксирована на уровне 13,1%. Однако с учетом сегодняшней ситуации и после переговоров с МВФ, когда было принято решение сократить ряд бюджетных расходов, Минэкономики пересмотрело этот прогноз до уровня 12%. Ранее в Министерстве экономики заявляли, что инфляция по итогам года не превысит 10%.