Крымские земли распродадут на электронных торгах?

Госкомзем планирует запустить в Крыму пилотный проект по продаже земельных участков на электронных торгах. Об этом в интервью «Интерфакс-Украина» сообщил глава Государственного комитета Украины по земельным ресурсам Олег Кулинич. «С этой целью Республиканский комитет по земресурсам отобрал 38 участков общей площадью более 700 га, большинство из которых имеют рекреационное назначение. Для нас крайне важно, чтобы этот пилотный проект показал положительный результат, тогда опыт проведения электронных торгов был бы использован по всей Украине», - отметил Кулинич.