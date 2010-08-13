Минэкономики обещает «сахарную» стабильность

Министерство экономики считает ценовую ситуацию на внутреннем рынке сахара стабильной и не видит оснований для роста цен в дальнейшем. Об этом на брифинге сказал заместитель министра экономики Михаил Русинский, сообщают Українські Новини. «Оснований для подорожания сахара нет», - сказал Русинский. Он отметил, что цены на сахар на внешних рынках основных стран-производителей этого продукта снижаются, Международная организация производителей сахара прогнозирует, что в 2010/2011 маркетинговом году предложение превысит спрос на мировом рынке на 9%. В отношении внутреннего рынка сахара Русинский отметил, что по состоянию на 1 августа переходящие остатки составляли 437 тыс. тонн, тогда как среднее внутреннее потребление в летние месяцы составляет 150-170 тыс. тонн в месяц. Он подчеркнул, что наличные остатки позволят обеспечивать внутренний рынок в течение 3 месяцев, то есть запасов будет полностью достаточно к началу нового сезона (1 сентября). Замминистра напомнил, что наблюдавшаяся в конце 2009 - начале 2010 года тенденция к росту цен на сахар в настоящее время прекратилась и сейчас цены на рынке стабильны. В частности, в течение летних месяцев, когда обычно наблюдается повышенный спрос на сахар перед началом нового сезона и соответственно растут цены, в этом году рост составил только 2,9%. По данным Национальной ассоциации сахаропроизводителей, отпускные цены на сахар по состоянию на 6 августа составляли 6,3 - 7,35 гривни/кг. Русинский также напомнил, что по прогнозам Министерства аграрной политики, валовый сбор сахарной свеклы в этом году составит 16,4 млн тонн, из которого будет произведено 2,1 млн тонн сахара, что полностью сможет обеспечить внутренний рынок. Как сообщалось, в июне министр аграрной политики Николай Присяжнюк спрогнозировал перепроизводство сахара 400-500 тыс. тонн в 2010/2011 маркетинговом году (сентябрь 2010 - август 2011). В начале июня Министерство аграрной политики повысило прогноз производства сахара из сахарной свеклы урожая 2010 года на 5-10%, или на 0,1-0,2 млн тонн до 2,1-2,2 млн тонн.