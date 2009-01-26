Коррупционные недра

26 января 2009, 18:36

Феномен банка «Надра» просто поражает, ведь с помощью этого финансового учреждения высшие должностные лица Украины стараются нажиться на экономическом кризисе в государстве.

В связи с кризисом в украинском банковском секторе и оттоком депозитов физических лиц Национальный банк Украины с октября 2008 года начал выдавать кредиты украинским банкам, то есть проводить их рефинансирование. Согласно информации, которая попала в СМИ, НБУ предоставил рефинансирование 97 украинским банкам на сумму 36 миллиардов 937 миллионов гривен. До конца 2008 года самую большую денежную помощь НБУ получили такие банки: «Надра» (7,1 млрд грн.), «Проминвестбанк» (5,85 млрд грн.), «Ощадбанк» (4,6 млрд грн.), банк «Финансы и кредит» (2,698 млрд грн.), «Родовідбанк» (2,172 млрд грн.), «Укрпромбанк» (1,348 млрд грн.), банк «Финансовая инициатива» (1,285 млрд грн.), «Укргазбанк» (1,229 млрд грн.). Руководство Национального банка до сих пор не объяснило, по какому принципу выдавались средства и на какие нужды. У банковской экспертной среды сразу же возникли подозрения, почему именно банк «Надра» получил такие колоссальные средства рефинансирования и под какие гарантии. Позже появилась информация, что 7,1 миллиарда гривен «Надрам» были выданы под личные гарантии и активы бизнесмена Дмитрия Фирташа. Злые языки утверждали, что «откаты» за эти ссуды НБУ составляли вплоть до 7% общей суммы. Понятно, что такая крупная финансовая операция и выделение средств от НБУ вызвали в политикуме огромный резонанс. Ясно, что многие политики сразу обвинили руководство НБУ в коррупционном сговоре с Дмитрием Фирташем и представителями Секретариата Президента, которые якобы провернули сделку с рефинансированием «Надр» ради получения сверхдоходов. После создания в стенах Верховной Рады специальной следственной комиссии по вопросам расследования деятельности НБУ в условиях финансового кризиса депутаты с большим рвением занялись расследованием вопроса рефинансирования украинских банков, в частности и банку «Надра». И это понятно, ведь уже с начала 2009 года история с банком «Надра» продолжилась. В январе- месяце НБУ решил продолжить его рефинансирование и предоставить очередной транш в размере 3 миллиардов гривен. Однако этой финансовой процедуре состояться было не суждено: по иску Кабинета Министров Национальному банку в судебном порядке запретили перечислять банку «Надра» дополнительные 3 миллиарда гривен. На то время парламентская следственная комиссия уже владела определенной информацией о схеме получения рефинансирования банком «Надра». Согласно ее материалам, попавшим в распоряжение «Главреда», банк «Надра» провернул махинации с полученными от НБУ средствами. Полученные деньги в сумме 7,1 миллиарда были частично переведены в американские доллары. На то время курс доллара составлял 5.59-6.30 гривни за доллар, и банк «Надра» приобрел на валютном рынке 900 миллионов долларов. Конечно, этого банк делать не имел права, ведь рефинансирование НБУ выделялось не для валютных спекуляций. Более того, покупка банком 900 миллионов долларов стала одной из причин стремительного падения курса национальной валюты. Еще 500 миллионов гривен из ссуды НБУ банк «Надра» просто раздал в виде кредитов физическим лицам. И это в условиях тяжелого финансового положения самого банка! На возврат депозитов банк потратил всего 100 миллионов гривен. По данным источников «Главреда» в следственной комиссии, банк «Надра», скорее всего, осуществлял валютные сделки с согласия руководства НБУ и с помощью руководства Секретариата Президента. Конечной целью схемы было то, чтобы, купив доллар по курсу 5,59-6,3 гривни за доллар, продать валюту, когда курс искусственно повысят до уровня 12-13 гривен за доллар. Как мы помним, после создания в парламенте следственной комиссии и обнародования информации о возможных махинациях НБУ падение курса гривни было прекращено. Схема с продажей валюты по 13 гривен не сработала, поэтому пришлось изобретать новые схемы. Хотя, конечно, продав часть валюты по 9-10 гривен банкиры тоже неплохо заработали. Новый план обогащения на рефинансировании НБУ заключался в том, что банк «Надра» будет выводить средства путем выдачи кредитов в крупных объемах «своим» физическим и юридическим лицам. За последние несколько месяцев банк «Надра» предоставил кредитов юридическим лицам на сумму 1,148 млрд. гривен и долгосрочных кредитов в размере 7,436 млрд. гривен физическим лицам. На погашение долгов перед физическими лицами, а проще - на возврат депозитов, пустили всего 620 миллионов гривен. То есть в то время, когда банк уже штурмуют тысячи вкладчиков, им выдают только крохи, а миллиарды выбрасывают на кредиты сомнительным заемщикам. Еще более странными выглядят данные о выделенных кредитах по сравнению с тем, что общий объем кредитов физическим лицам в банке «Надра» составляет 16,77 млрд. гривен (напомним, что 7,436 выданы за последние несколько месяцев), а общий объем кредитов, которые предоставлены юридическим лицам, – 8,19 млрд. (за последние месяцы выдано 1,148 млрд. долларов). Можно по-разному оценивать эти выводы парламентской следственной комиссии, но трудно понять, как можно, имея на руках факты валютных спекуляций и выдачи больших объемов ненадежных кредитов банком «Надра», Национальный банк собирался выдать этому банку еще 3 миллиарда гривен. Как в этой ситуации не вспомнить слова известного политика о том, что горе тому народу, руководство которого в условиях кризиса не помогает людям одолеть беду, а пытается на беде нажиться. Конечно, деньги любят тишину, и такую же тишину любят банки. Понятно, что разоблачение злоупотреблений руководства банка «Надра» вредит его финансовой стабильности и ставит под угрозу безопасность депозитов населения. Понятна позиция работников банка, которые планируют завтра проводить акцию протеста против обвинений банка в махинациях. Сегодня работники банка отправили премьер-министру открытое письмо, которое начинается такими словами: «Мы, сотрудники Надра Банка, обращаемся к Вам с просьбой прекратить безосновательные обвинения в адрес нашего банка. Вы как премьер-министр не можете не знать, что каждое ваше заявление в последнее время вызывает панику и дестабилизирует работу не только Надра Банка, но и банковской системы в целом....» Даже если работники банка делают это по своей воле, а не по приказу руководства, нельзя молчать, когда разворовываются миллиарды государственных денег.

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